Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat seine Pläne für eine riesige Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland aufgegeben. Der Abbau in der Valeria-Tagbaumine hätte 2024 beginnen sollen, es wäre eine der größten Minen des Landes gewesen.Glencore plant, das Projekt aus dem laufenden Genehmigungsverfahren herauszunehmen, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Glencore begründete den Schritt in der Mitteilung mit globalen Unsicherheiten. Zudem stehe die Entscheidung im Einklang ...

