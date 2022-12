Wichtigste Punkte:

- Das Unternehmen hat die magnetotellurische Anomalie auf dem Lithiumprojekt Kibby Basin erfolgreich überprüft und die Ergebnisse aus zwei Bohrungen (KB 22-01 und KB 22-02) haben hohe Mengen an lithiumhaltigen Sedimenten zusammen mit im Grundwasser gelöstem Lithium bestätigt.

- Mineralisierte Abschnitte, die bis zu 924 ppm Lithium mit mehr als 300 ppm Lithium über Mächtigkeiten von mehr als 450 m (1.475 Fuß) enthalten, wurden in Kernproben von tonhaltigen Playa-Sedimenten identifiziert.

- Die Lithiummineralisierung ist sowohl in Bezug auf die Mächtigkeit als auch auf den Gehalt in den beiden Bohrungen, die 2.000 m voneinander entfernt sind, ziemlich einheitlich, was auf ein ausgedehntes seitliches Vorkommen im gesamten Becken hindeutet.

- Bohrung KB 22-01

- Die Analyseergebnisse des Bohrkerns ergaben Lithium-Feststoffkonzentrationen von bis zu 924 ppm Li, wobei die Mineralisierung in der Tiefe offen ist.

- Unterhalb des Kontakts zwischen nicht verfestigten Seesedimenten und stärker verfestigten Sedimenten stieg der Lithiumgehalt deutlich an und die Bohrungen durchteuften einen 79 m (260 Fuß) mächtigen Abschnitt von 362 bis 441 m (1.188 bis 1.448 Fuß) mit durchschnittlich 771 ppm Li und einem Höchstwert von 924 ppm Li.

- Die obere Zone mit hohem Lithiumgehalt befand sich in einer sehr mächtigen Zone mit durchschnittlich 383 ppm Li über 487 m (1.597 Fuß), die sich bis zum Ende der Bohrung fortsetzte. Die Lithiummineralisierung ist in der Tiefe offen.

- Im Grundwasser wurde gelöstes Lithium in Tiefen identifiziert, die im Allgemeinen mit den lithiumhaltigen Sedimenten korrelieren.

- Bohrung KB 22-02

- Anomale Lithiumgehalte wurden oberhalb des Hartkieses und eine signifikante Lithiumanreicherung unterhalb angetroffen - wobei die gesamte Mineralisierung in der Tiefe offen ist.

- Eine mächtige Zone von 169 m (555 Fuß) mit einem Durchschnittsgehalt von 558 ppm Li und einem Höchstgehalt von 860 ppm Li lag unterhalb des Kontakts.

- Die Lithiummineralisierung setzte sich bis zum Ende der Bohrung fort, wobei sich der Durchschnittsgehalt von 379 ppm Li über 451 m (1.478 Fuß) bis zum Ende der Bohrung fortsetzte. Die Lithiummineralisierung ist in der Tiefe offen.

- Nach diesen bedeutenden Ergebnissen hat Marquee mit der Planung einer Bohrkampagne im Jahr 2023 begonnen, um eine JORC-konforme Ressource für das Projekt zu erstellen.

Vancouver, British Columbia. Kanada, 8. Dezember 2022; Belmont Resources Inc. ("Belmont" oder das "Unternehmen"), (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) begrüßt die Nachricht, dass sein Joint-Venture-Partner Marquee Resources Limited (ASX: MQR) ("MQR" oder das "Unternehmen") die Ergebnisse seiner Bohrkampagne 2022 auf dem Lithiumprojekt Kibby Basin bekannt gegeben hat. Die erhaltenen Analyseergebnisse deuten auf mächtige Abfolgen lithiumhaltiger Sedimente auf dem Projekt hin, wobei die beiden fertiggestellten Explorationsbohrungen (KB 22-01 und KB 22-02) bis zu 924 ppm Li lieferten.

Analyseergebnisse der Bohrkerne

Die Bohrung KB 22-01 wurde als vertikale Bohrung bis in eine Tiefe von 880 m (2.888 Fuß) niedergebracht. Die Bohrung war bis zu einer Tiefe von 329 m (1.080 Fuß) als eine Luft-Vorbohrung gebohrt, gefolgt von einer Kernbohrung (HQ-Kern, 63,5 mm). In einer Tiefe von 408 m (1.338 Fuß) wurde der Durchmesser auf NQ (47,6 mm) reduziert.

Wie erwartet wies die Analyse der Bohrkleinproben aus dem oberen, nicht zum Kern gehörenden Abschnitt der Bohrung auf einen schwach anomalen Lithiumgehalt hin, der von einigen 10 ppm bis zu 154 ppm Li reichte. Unmittelbar unter einer Hartkieseinheit, die die Grenze zwischen nicht verfestigten pluvial-fluvialen Sedimenten und teilweise verfestigten Äquivalenten mit beträchtlichen tuffhaltigen (Asche-)Anteilen darunter bildet, erfolgte der Wechsel zu einer Kernbohrung. Eine repräsentative Probe von etwa 10 % des Bohrkerns wurde mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geteilt, von denen eine an Paragon Geochemical in Sparks, Nevada, ein ISO/IEC 17025-2017-zertifiziertes Labor, zur Analyse von 31 Elementen einschließlich Lithium mittels ICP-Verfahrens geschickt wurde.

Der Lithiumgehalt stieg unterhalb des Kontakts beträchtlich an, wobei ein 79 m (260 Fuß) mächtiger Abschnitt von 362 bis 441 m (1.188 bis 1.448 Fuß) einen Durchschnittsgehalt von 771 ppm Li mit einem Höchstgehalt von 924 ppm Li aufwies. Die obere Zone mit hohem Lithiumgehalt war in einer sehr mächtigen Zone enthalten, die sich mit durchschnittlich 383 ppm Li über 487 m (1597 Fuß) bis zum Ende der Bohrung erstreckte. Die Lithiummineralisierung ist in der Tiefe offen.

Die Bohrung KB 22-02 wurde als vertikale Bohrung bis in eine Tiefe von 915,6 m (3.004 Fuß) niedergebracht. Ähnlich wie bei der ersten Bohrung wurde KB 22-02 als Spülungs-Drehvorbohrung bis in eine Tiefe von 366 m (1.200 Fuß) niedergebracht, gefolgt von Kernbohrungen (HQ- und NQ-Durchmesser).

Wie die erste Bohrung stieß auch KB 22-02 auf anomale Lithiumgehalte oberhalb des Hartkieses und auf eine signifikante Lithiumanreicherung unterhalb. Eine 169 m (555 Fuß) mächtige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 558 ppm Li und einem Höchstgehalt von 860 Li lag unterhalb des Kontakts. Die Lithiummineralisierung setzte sich bis zum Ende der Bohrung fort und wies über einen Abschnitt von 451 m (1.478 Fuß) einen Durchschnittsgehalt von 379 ppm Li auf. Die Mineralisierung ist in der Tiefe weiterhin offen.

Sowohl KB 22-01 als auch KB 22-02 wurden zur Überprüfung eines mächtigen MT-Leiters niedergebracht. Der Beginn der Zone mit hohem Lithiumgehalt entspricht in beiden Bohrungen in etwa dem oberen Ende des Leiters. Keine der beiden Bohrungen erreichte die Untergrenze des Leiters oder die Untergrenze der potenziellen Grundwasserleiterzone innerhalb der Sedimente der Playa-Füllung.

Die Ergebnisse der Kernproben sind in Tabelle 1 dargestellt.

Vorläufige Ergebnisse der Grundwasseranalyse

Die Bohrung KB 22-01 wurde im Bereich der Vorbohrung auf lithiumhaltiges Grundwasser bis zu einer Tiefe von 329 (1.080 Fuß) und in den HQ- und NQ-Kernabschnitten bis zu 408 m (1338 Fuß) beprobt. 23 Abschnitte wurden beprobt, darunter zwei lange Abschnitte mit großem Spülvolumen und ein Duplikat für die Qualitätssicherung. Die Probenabschnitte wurden vor der Probenahme von Bohrspülungen und Bohrklein gereinigt. Die allgemeinen chemischen Parameter der Wasserproben wurden zum Zeitpunkt der Entnahme mit einem Multiparameter-Chemiemessgerät gemessen. Die Proben wurden dann an ein Labor geschickt, wo sie auf eine breite Palette der gesamten und gelösten Metalle, Anionen und allgemeinen Parametern analysiert wurden.

Die Proben aus zwölf Abschnitten des oberen, nicht zur Kernbohrung gehörenden Teils der Bohrung wurden mittels Lufthebung aus einem kurzen Abschnitt des freigelegten Bohrlochs entnommen. Die Proben aus dem nicht zur Kernbohrung gehörenden Teils wurden an ALS Geochemistry in Reno, Nevada, ein nach ISO 45001-2018 zertifiziertes Labor, zur Analyse auf 53 Elemente mittels Ultraspuren-ICP-Verfahrens geschickt. Elf Proben aus dem unteren Bereich der Kernbohrung wurden mit einem großvolumigen Bailer (Schöpfgerät) entnommen, der in die Zieltiefe abgesenkt wurde. Die Proben aus der Kernbohrung wurden an Western Environmental Testing Loratories (WETLAB) in Sparks, Nevada, ein von der Nevada Division of Environmental Protection akkreditiertes Labor, zur Analyse auf 34 Elemente mittels ICP-Verfahrens, zur Ionenchromatografie ausgewählter Anionen und für allgemeine chemische Analysen geschickt.

Die ALS-Ergebnisse aus dem oberen, nicht zur Kernbohrung gehörenden Teil der Bohrung zeigten einen gelösten Gehalt von bis zu 0,15 mg/L bei 208 m (685 Fuß) an. Der Gehalt an gelöstem Lithium in den elf WETLAB-Proben, die im unteren Bereich der Kernbohrung unterhalb der Kieseinheit entnommen wurden, lag unterhalb der Nachweisgrenze.

Die Bohrung KB 22-02 wurde auf lithiumhaltiges Grundwasser in den HQ- und NQ-Abschnitten von 366 m (1.200 Fuß) bis 915,6 m (3.304 Fuß) beprobt. 36 Proben wurden entnommen und analysiert, darunter mehrere erneut beprobte Abschnitte zur Bestätigung der Ergebnisse und eine Probe aus einem langen Abschnitt mit großem Spülvolumen. Die Probenabschnitte wurden vor der Probenahme von Bohrspülungen und Bohrklein gereinigt. Die allgemeinen chemischen Parameter der Wasserproben wurden zum Zeitpunkt der Entnahme mit einem Multiparameter-Chemiemessgerät gemessen. Die Proben wurden dann an WETLAB geschickt, wo sie auf eine breite Palette der gesamten und gelösten Metalle, Anionen und allgemeinen Parametern analysiert wurden.

Der untere Teil der Bohrung KB 22-02 unterhalb von 817 m (2.682 Fuß) führte durch relativ kompetentes Formationsmaterial und wurde mithilfe eines Straddle-Packersystems in drei Abschnitten beprobt. Zwei Proben stammten aus Spülungswasser mit anomalen chemischen Werten. Die übrigen 31 Proben wurden mit einem großvolumigen Bailer entnommen, der nach der Spülung des Kernlochs bis in die Zieltiefe abgesenkt wurde.

29 Wasserproben wurden an WETLAB in Sparks, Nevada, zur Analyse auf 34 Elemente mittels ICP-Verfahrens, zur Ionenchromatografie ausgewählter Anionen und für allgemeine chemische Analysen geschickt.

Die vorläufigen Ergebnisse der Wasserproben aus KB 22-01 und KB 22-02 sind in Tabelle 2 bzw. Tabelle 3 aufgeführt.

Abbildung 1 - Aufzeichnungen der Lithologie

Zusammenfassung[i]

Das Lithiumprojekt Kibby Basin ist ein sehr aussichtsreiches Projekt, das sich innerhalb eines Radius von 60 km um die einzige produzierende Lithiummine Nordamerikas befindet, die dem weltweit größten Lithiumproduzenten, Albemarle, gehört. Das Projekt Kibby Basin bietet potenziell günstige Bedingungen für die Entwicklung von lithiumreichen Solen und weist ähnliche Merkmale wie das Clayton Valley auf, in dem sich die Lithiummine Silver Peak von Albemarle befindet.

Was das 2.560 Acres (ca. 10 km2) große Projekt noch spannender macht, ist die Tatsache, dass das Projekt vollständig zur Wassergewinnung für die Soleaufbereitung und die Produktion von Lithiumverbindungen zugelassen ist - ein sehr knappes Gut in der unmittelbaren Umgebung, das sich als äußerst wertvoll erweisen wird, sollte der erste Explorationserfolg zur Lithiumproduktion führen.

Das Unternehmen ist durch die 7,4 km lange Struktur ermutigt, die im Kibby Valley identifiziert wurde und deren Merkmale laut Interpretation den Hauptstrukturen ähneln, die die Südseite des Clayton Valley begrenzen, und die ein gestrecktes abfallendes und geschlossenes Becken innerhalb eines 700 km² großen Einzugsgebietes bildet.

Lage

Das Lithiumprojekt Kibby Basin liegt 60 km nördlich von Clayton Valley, Nevada, wo sich die einzige nordamerikanische Lithiummine (Silver Peak Lithium) befindet, die im Besitz des weltweit größten Lithiumproduzenten Albemarle ist. Das zu 100 % im Besitz von Marquee befindliche Lithiumprojekt Clayton Valley liegt ebenfalls im Clayton Valley.

A. Claims und Besitzverhältnisse bei Kibby Basin.

B. Lage des Lithiumprojekts Kibby Basin im Verhältnis zu Clayton Valley.

Geologie des Konzessionsgebietes

Das Lithiumprojekt Kibby Basin weist ähnliche Merkmale wie das Clayton Valley in Nevada auf und bietet potenziell günstige Bedingungen für die Entwicklung lithiumreicher Solen, wie z. B. ein arides Klima, ein großes Auffangbecken, ein Becken mit strukturellen Fallen und ein geschlossenes Becken ohne Abflussmöglichkeiten, damit in Zusammenhang stehende vulkanische oder geothermische Aktivitäten, geeignetes lithiumhaltiges Ausgangsgestein und einen oder mehrere geeignete Aquifere.

Geologische Besonderheiten des Kibby -Becken, die es potenziell günstig für die Entwicklung von lithiumreichen Solen und Sedimenten machen:

- Arides Klima

- Gestrecktes abfallendes und geschlossenes Becken.

- 700 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet.

- Das Becken hat strukturelle Fallen und ist geschlossen.

- In Zusammenhang stehende vulkanische oder geothermische Aktivität.

- Geeignetes Lithiumwirtsgestein.

- Genehmigung für Wasserentnahme.

Tabelle 1

Ergebnisse der Kernproben

KB22-01 KB22-02 von bis Probenlänge Li von bis Probenlänge Li (m) (m) (m) ppm (m) (m) (m) ppm Bohrkleinproben Bohrkleinproben 0 6,1 6,1 70 6,1 12,2 6,1 80 12,2 18,3 6,1 80 18,3 24,4 6,1 80 24,4 30,5 6,1 80 30,5 36,6 6,1 100 36,6 42,7 6,1 100 42,7 48,8 6,1 140 48,8 54,9 6,1 110 24,4 30,5 6,1 65 54,9 61 6,1 100 54,9 61,0 6,2 65 61 67,1 6,1 90 85,3 91,4 6,1 75 67,1 73,2 6,1 80 115,8 121,9 6,1 96 73,2 79,3 6,1 40 146,3 152,4 6,1 110 79,3 85,4 6,1 100 176,8 182,9 6,1 136 85,4 91,5 6,1 90 207,3 213,3 6,1 144 103,6 109,7 6,1 143 230,3 236,4 6,1 119 134,1 140,2 6,1 122 268,2 274,3 6,1 135 164,6 170,7 6,1 132 286,5 289,5 3,0 130 237,7 243,8 6,1 141 298,7 304,8 6,1 106 298,7 304,8 6,1 154 317,0 320,0 3,0 161 317,0 323,1 6,1 64 329,2 335,3 6,1 165 317,0 323,1 6,1 53 359,6 365,7 6,1 139 Proben von geteiltem Kern Proben von geteiltem Kern 362,1 364,2 2,1 682 365,7 368,2 2,4 318 408,3 413,4 5,1 810 380,4 383,1 2,7 90 413,8 416,9 3,1 924 415,4 418,5 3,0 105 438,1 441,3 3,2 917 427,9 430,7 2,7 108 471,7 474,9 3,2 523 462,7 465,7 3,0 494 505,2 508,4 3,2 151 496,2 499,2 3,0 510 529,6 532,8 3,2 103 525,4 527,6 2,1 860 564,9 571,2 6,3 186 555,0 558,1 3,0 539 587,4 590,7 3,3 219 586,1 587,6 1,5 768 636,2 639,4 3,2 202 629,1 631,8 2,7 345 684,6 687,9 3,3 362 647,7 650,7 3,0 138 663,8 666,9 3,1 251 678,8 681,0 2,3 89 684,9 687,9 3,0 255 708,6 710,8 2,1 144 770,3 773,5 3,2 356 751,9 755,0 3,0 192 753,7 755,9 2,2 115 772,3 775,1 2,7 188 770,5 773,5 3,0 294 809,2 812,3 3,1 200 813,2 815,6 3,1 296 833,0 836 3,0 411 849,7 852,8 3,0 324 868,9 872 3,1 501 873,2 876,3 3,1 311 910,1 913,1 3,0 312

Tabelle 2

Vorläufige Ergebnisse der Wasserproben aus KB22-01

Probenr. Tiefe (ft) spezifische Leitfähigkeit vollständig gelöste Feststoffe Lithium - gelöst Lithium - gesamt von bis (µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) KB22-01 Nr. 1 295 300 3200 2530 0,0395 NA KB22-01 Nr. 2 355 360 4780 3110 0,0549 NA KB22-01 Nr. 3 395 400 1330 860 0,1015 NA KB22-01 Nr. 4 415 420 1370 3440 0,0587 NA KB22-01 Nr. 5 455 460 2390 1540 0,0752 NA KB22-01 Nr. 6 495 500 5580 3620 0,0607 NA KB22-01 Nr. 7 555 560 6410 4150 0,0684 NA KB22-01 Nr. 8 680 685 1590 1030 0,15 NA KB22-01 Nr. 9 735 755 2450 1590 0,1275 NA KB22-01 Nr. 10 820 840 2320 1510 0,0792 NA KB22-01 Nr. 11 880 900 2730 1780 0,0776 NA KB22-01 Nr. 12 980 1000 1090 710 0,0558 NA KB22-01 Nr. 13 1124 1134 2254 1830 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 14 1124 2888 2165,2 1850 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 15 1194 1204 2005 1570 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 16 1338 1348 3256 2690 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 17 1338 2888 2956,6 2230 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 18 1447 1457 2957 2270 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 19 1687 1697 2939 2280 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 20 1947 1957 2650 1930 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 21 2207 2217 2834 1600 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 22 2447 2457 3030 2090 ausständig ausständig KB22-01 Nr. 23 2787 2797 3225 2180 ausständig ausständig

Tabelle 3

Vorläufige Ergebnisse der Wasserproben aus KB22-02

Probenr. Tiefe (ft) spezifische Leitfähigkeit vollständig gelöste Feststoffe Lithium - gelöste Konzentration Lithium - gelöste Konzentration von bis (µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) KB22-02 Nr. 1 1198 1208 1888 1227 <0,1 0,116 KB22-02 Nr. 2 1208 1218 2009 1305 0,285 2,56 KB22-02 Nr. 3 1238 1248 1942 1262 0,227 1,18 KB22-02 Nr. 4 1308 1318 2049 1332 0,229 1,11 KB22-02 Nr. 5 1338 1348 2132 1386 0,235 1,04 KB22-02 Nr. 6 1378 1388 2176 1414 0,273 1,09 KB22-02 Nr. 7 1488 1498 2261 1470 0,295 1,18 KB22-02 Nr. 8 1528 1538 2321 1509 0,327 1,44 KB22-02 Nr. 9 1578 1588 2470 1605 0,338 2,37 KB22-02 Nr. 10 1628 1638 2665 1732 0,213 2,15 KB22-02 Nr. 11 1698 1708 3074 1998 0,355 5,29 KB22-02 Nr. 12 1728 1738 3200 2080 0,346 10,5 KB22-02 Nr. 13 1798 1808 3306 2149 0,279 27 KB22-02 Nr. 14 1848 1855 3384 2199 0,335 10,9 KB22-02 Nr. 15 2008 2018 3656 2377 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 16 2028 2038 3618 2351 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 17 2058 2068 3648 2371 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 18 2098 2108 3238 2104 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 19 2108 2118 3431 2230 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 20 2248 2314 3063 1991 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 21 2248 2258 3083 2004 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 22 2318 2615 2866 1862 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 23 2328 2338 3136 2039 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 24 2478 2615 2847 1851 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 25 2500 2510 ausständig ausständig ausständig ausständig KB22-02 Nr. 26 2500 2510 ausständig ausständig ausständig ausständig KB22-02 Nr. 27 2682 2739,7 2946 1915 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 28 2732 2802,8 3007,5 1955 ausständig ausständig KB22-02 Nr. 29 2804 3004 2877,1 1881,7 ausständig ausständig

Genehmigung für Wasserentnahme auf Lithium-Claims im Kibby-Becken

Das Lithium-Konzessionsgebiet Kibby Basin verfügt über eine vollständige Genehmigung des Bundesstaates Nevada zur Entnahme von maximal 2.896 Acre-Feet (944 Millionen Gallonen) Wasser pro Jahr für die Soleverarbeitung und die Produktion von Lithiumverbindungen.

Der Erhalt einer Wassergenehmigung für das Lithiumprojekt Kibby Basin war ein wichtiger Meilenstein für Belmont, da Wasser aufgrund der Wüstenbedingungen in der Region für jeden potenziellen Bergbaubetrieb von großer Bedeutung ist. Das Clayton Valley-Becken beispielsweise ist überbeansprucht (die derzeitigen Wasserrechte übersteigen die für ein durchschnittliches Jahr verfügbaren Wassermengen), und der Erhalt von Wasserrechten für geplante Betriebe ist eine Hürde, die mehrere Unternehmen im Clayton Valley-Becken selbst in ihrem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium noch überwinden müssen.

Cypress Development (TSV: CYP) zahlte vor Kurzem 3.000.000 Dollar für eine Wassergenehmigung im Clayton Valley (siehe Pressemitteilung von Cypress), die die Nutzung von 1.770 Acres/Fuß (577 Millionen Gallonen) Wasser pro Jahr für den Bergbau, die Aufbereitung und den Hausgebrauch erlaubt.

Über Belmonts Options-/JV-Vereinbarung mit Marquee

Im November 2021 meldete Belmont ein Options-/JV-Abkommen mit Marquee Resources (ASX.MQR) für den Playa-Block Kibby, einen von sechs Claim-Blöcken im Kibby-Becken, die sich im Besitz von Belmont befinden.

Die Vereinbarungsbedingungen sehen vor, dass Marquee bei der Unterzeichnung Belmont 100.000 CAD in bar zahlt (abgeschlossen), 3.000.000 Marquee-Aktien ausgibt (1.000.000 wurden am 10. Dezember 2021 ausgegeben) und innerhalb von 15 Monaten nach Unterzeichnung des Optionsvertrags 2.500.000 CAD an Explorationsausgaben tätigt, um eine Beteiligung von bis zu 80 % am Claim-Block Playa im Kibby-Becken zu erwerben. Belmont behält sämtliche Anteile an den umliegenden Claim-Blöcken im Kibby-Becken.

Über Belmont Resources

Belmont Resources hat ein Portfolio an äußerst aussichtsreichen Kupfer-Gold-Lithium- und Uranprojekten in den kanadischen Provinzen British Columbia und Saskatchewan sowie in den US-Bundesstaaten Washington und Nevada zusammengestellt. Zu seinem Besitz gehören die Projekte Come By Chance (CBC), Athelstan-Jackpot (AJ) und Pathfinder, die sich im produktiven Bergbaurevier Greenwood im Süden von British Columbia befinden, das Uranprojekt Crackingstone im uranreichen Athabaska-Becken im Norden von Saskatchewan, die Kupfer-Gold-Mine Lone Star im mineralienreichen Bergbaurevier Republic im Norden des US-Bundesstaates Washington und das Lithiumprojekt Kibby Basin, 60 Kilometer nördlich des lithiumreichen Clayton Valley-Beckens.

Das Projektportfolio von Belmont beinhaltet folgende Konzessionsgebiete:

- Athelstan-Jackpot, B.C. - * Gold-Silber-Minen

- Come By Chance, B.C. - * Kupfer-Gold-Mine

- Lone Star, Washington - * Kupfer-Gold-Mine

- Pathfinder, B.C. - * Gold-Silber-Minen

- Black Bear, B.C. - Gold

- Pride of the West, B.C.- Gold

- Kibby Basin, Nevada - Lithium

- Crackingstone, Sask. - Uran

* ehemals produzierende Mine

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und von Herrn Robert G. Cuffney, Certified Professional Geologist, geprüft und genehmigt.

