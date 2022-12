Die heutigen Konjunkturdaten und die Rede der EZB-Vorsitzenden Christine Lagarde hatten nur einen geringen Einfluss auf Gold. Ein kurzfristiges Investment in Gold ist derzeit auch weiterhin weniger aussichtsreich als ein Engagement über das Jahresende 2022 hinaus.Gold ist seit gestern 14 Uhr mit einer Unterstützungszone von rd. 1765 - 1773 USD wieder in einen moderaten Aufwärtstrend übergegangen, die Intraday-Hochs lagen gestern und heute bisher in einer Zone von rd. 1791 - 1795 USD.Anzeige:Die heutige Rede der EZB-Chefin Lagarde hatte wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...