Köln (ots) -Senkrechtstarterin Nina Chuba wird als "Beste Newcomerin" und mit dem "Besten Hip-Hop Song" gleich doppelt gekrönt.Als weitere Gewinner:innen freuen sich Peter Fox, Kraftklub, LEA, Clueso, SDP und Felix Jaehn über die begehrte Auszeichnung, die Zwillinge Dennis & Benni Wolter werden mit der"Comedy-Krone" ausgezeichnet.Die Vergabe des Krone-Sonderpreises an die ukrainische Initiative "Repair together" und die Performance von "Baraye" als Hymne der iranischen Protestbewegung sorgen für emotionale Live-Momente.Die 23. 1LIVE Krone feierte am heutigen Abend ihre Rückkehr zur Live-Verleihung in der Jahrhunderthalle. Die spektakuläre Show versammelte nach zwei Jahren mit Corona-bedingten Sondereditionen die nationalen Musikstars endlich wieder in Bochum. Die Verleihung wurde in diesem Jahr in komplett neuem Showdesign präsentiert und unterstrich erneut ihre Relevanz als wichtigster Musik-Award Deutschlands.In acht Kategorien kürten die Sektor-Hörer:innen in drei Voting-Wochen ihre Lieblingsstars und -songs und ehrten ihre Idole mit dem begehrten Publikumspreis. Die Auszeichnungen "Bester Comedy-Act" und "Sonderpreis" wurden im Vorfeld erneut von der 1LIVE Redaktion vergeben und im Rahmen der Show an die Gewinner:innen überreicht.Host des Abends war die großartige Mona Ameziane, die sich - als Teil des neuen Showkonzepts - unterhaltsam die Bälle mit ihren 1LIVE-Kollegen Olli Briesch und Michael Imhof im Show-Radiostudio zuspielte.Gewinner:innen gerührt von der besonderen AuszeichnungSie ist die Abräumerin des Abends: nach ihrer grandiosen Opening-Show inkl. Überraschungs-Duett mit Marteria bekam Nina Chuba die 1LIVE Krone als "Bester Newcomer Act" und für"Bester Hip-Hop / R&B Song" mit dem Remix ihres Sommerhits"Wildberry Lillet" featuring Juju.Die Kategorie "Bester Künstler" hat keiner so oft für sich entschieden wie er: Clueso ist ein absoluter Sektor-Liebling und hat die Konkurrenz auch in diesem Jahr hinter sich gelassen. Er darf nun die achte 1LIVE Krone sein Eigen nennen und ist zum sechsten Mal "Bester Künstler" - Rekord!LEA bleibt als "Beste Künstlerin"unangefochten: Ihre Fans zeigten wieder vollen Einsatz und wählten ihr Idol zum dritten Mal in Folge an die Spitze. Mit Hits wie "Leiser", "Immer wenn wir uns sehn" oder "110" (feat. Capital Bra & Samra) stürmte sie die Charts, ihre letzten beiden Kronen hatte sie pandemiebedingt ohne Publikum in Empfang genommen. Umso lauter wurde sie daher nun in der Jahrhunderthalle gefeiert.Riesiger Jubel auch beim Duo SDP, das die 1LIVE Krone als "Bester Live Act" mit nach Hause nimmt. Die beiden Berliner hatten nach eigenen Angaben nie zuvor etwas gewonnen! Ihre Dankesrede nutzten SDP nicht nur für Danksagungen, sondern auch für ein sehr persönliches Statement für Achtsamkeit und mentale Gesundheit.Die Auszeichnung "Bester Song" fürPeter Fox folgt auf ein furioses Comeback, "Zukunft Pink" (feat. Inez) hatte in den letzten Wochen alle Sektor-Hörer:innen mit afrikanischen Amapiano-Beats zum Tanzen gebracht. Peter Fox konnte nicht nach Bochum kommen und bedankte sich per Videobotschaft bei seinen Fans für die Trophäe.Dennis und Benni Wolter gehören zu den erfolgreichsten und reichweitenstärksten YouTubern und moderieren mit "World Wide Wohnzimmer" eine der erfolgreichsten Webshows. Die Zwillinge aus Düsseldorf gewinnen in diesem Jahr die Krone als "Bester Comedy Act"."Bester Dance Song" des Jahres ist"Do It Better" von Felix Jaehn undZoe Wees, die den Preis glücklich entgegennahm und herzliche Grüße an Felix Jaehn sendete, der aktuell eine Auszeit vom stressigen Showbusiness nimmt.Die Gewinner der Kategorie "Bester Alternative Song" sind ebenfalls mit einem Comeback in das Jahr 2022 gestartet: Kraftklub sind zurück und ihre Anhänger:innen treuer denn je:"Ein Song reicht" den Fans sicherlich nicht, aber die 1LIVE Krone haben sie den Chemnitzer Jungs gesichert.Mit eindringlichen, emotionalen Worten nahm der "Repair Together" Initiator Dmytro "Dima" Kyrpa den 1LIVE Krone Sonderpreis entgegen. Um dem Leid und der Zerstörung, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine verursacht, etwas entgegenzusetzen, organisiert der Ukrainer mit seinem Team Aufräum-Raves, die materiellen und kulturellen Wiederaufbau vereinen. "Gemeinschaft ist das Wichtigste in diesen Zeiten", betonte Dima und erntete tosenden Applaus und Standing Ovations aus dem Publikum.Live-Performances schaffen einzigartige Krone-AtmosphäreWie sehr die Popkultur auch unverzichtbarer Kanal für die junge Generation in Krisengebieten ist, zeigte neben dem Sonderpreis auch ein sehr emotionaler Musikbeitrag bei der 1LIVE Krone 2022: Die Hamburger Musikerin mit iranischen WurzelnMARYAM.fyi performte gemeinsam mitNico Santosden Song "Baraye" (dt. "für" oder "wegen"), der sich in den letzten Wochen zur Hymne der iranischen Protestbewegung entwickelt hat - für mehr Freiheit und weniger Angst.Weitere spektakuläre Live-Performances lieferten Nico Santos & Topic mit drei ihrer größten, gemeinsamen Songs, KAMRAD mit seinem Überhit "I Believe" und Casper mit "Alles war schön und nichts tat weh", der das grandiose Closing bildete."Die 1LIVE Krone ist vor 22 Jahren als Publikumspreis erschaffen worden unddas macht sie bis heute so einzigartig. Die 1LIVE Hörer:innen entscheiden über die Gewinner:innen und sind damit das Herzstück unseres Awards. Bei aller Freude sehen wir uns allerdings auch in der Verantwortung und Pflicht, unsere Reichweite zu nutzen, um auf politische Themen aufmerksam zu machen, insbesondere im Iran und in der Ukraine. Denen eine Stimme zu geben, die nicht laut genug gehört werden können. Besonders freut uns, dass die Künstlerinnen und Künstler dies am heutigen Abend gemeinsam mit uns getan haben", resümiert Schiwa Schlei, Leiterin von 1LIVE und COSMO. "Wir sind stolz und überglücklich, dass dieser Preis nach zwei schwierigen Corona-Jahren mehr denn je die wichtigste Auszeichnung in der deutschen Musik- und Radiolandschaft und fester Bestandteil der Popkultur ist. Die Freude, sich wieder zu treffen und gemeinsam zu feiern ist gerade in diesen unsteten Zeiten bei allen besonders groß."Einige hundert glückliche Sektor-Hörer:innen, die zuvor die unverkäuflichen Tickets in 1LIVE gewonnen haben, konnten die Show aus nächster Nähe verfolgen und erlebten die einzigartigen Gänsehaut-Momente unmittelbar.Im Anschluss an die Award-Show feierten die Künstlerinnen und Künstler endlich wieder gemeinsam mit vielen weiteren prominenten Gästen die legendäre Aftershow-Party.Pressekontakt:Pressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: kommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Besuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5390355