OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu ukrainischen Angriffen auf Russland:

"Zweifellos ist es legitim, dass sich ein angegriffenes Land verteidigt. Dass es Ziele auf dem Territorium des Aggressors ins Visier nimmt, von denen aus Luftangriffe gestartet werden, ist somit fast logisch. (...) Andererseits ist die räumliche Ausweitung des Krieges durch die Ukraine riskant. Denn wer vermag sicher abzuschätzen, wie Russlands Präsident Wladimir Putin reagieren wird? Wenn schon sein Angriffskrieg an sich irrational ist, ist nie auszuschließen, dass einzelne Aktionen einen kalkulierbaren Rahmen sprengen. Moskau kommt bekanntlich schnell mit Anschuldigungen gegen den Westen - wer weiß, ob Putin ihn nicht direkt in den militärischen Konflikt hineinziehen will? Dass die USA flugs beteuerten, die Ukraine nicht zu Angriffen auf Russland ermutigt zu haben, lässt eine gewisse Nervosität in Washington in diese Richtung erahnen."/be/DP/mis