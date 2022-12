COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Schengen-Erweiterung:

Das Veto gegen einen Beitritt Rumäniens und Bulgariens weist auf die Achillesferse des Schengen-Raums wie der EU-Flüchtlingspolitik hin. Solange an den Außengrenzen nicht konsequent kontrolliert werden kann, wer in die EU einreist, werden nicht nur die Einreiseregeln der Union konterkariert, sondern auch der Plan einer möglichen Flüchtlingsverteilung. Doch so lange es keine verbindliche Flüchtlingsverteilung in der EU gibt, werden Staaten an den Außengrenzen immer versucht sein, Migranten ohne Registrierung durchzuwinken. Mit Registrierung wären sie nach dem Dublin-Abkommen verpflichtet, sie zurücknehmen. Dieses Dilemma haben die EU-Innenminister auch dieses Mal nicht lösen können - und das Thema wieder auf die lange Bank geschoben./be/DP/mis