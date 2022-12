NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu den Festnahmen von "Reichsbürgern":

Diesmal also hat das Frühwarnsystem unserer Demokratie funktioniert, den Sicherheitsbehörden, besonders dem Verfassungsschutz, der beim NSU-Terror katastrophal versagt hatte und seitdem eine grundlegende Reform nicht hinbekommen hat, war ein erfolgreicher Zugriff gelungen. Dabei hat sich Franken erneut als Hotspot der Rechtsextremisten erwiesen, vier von sechs Verdächtigen in Bayern wurden hier festgenommen. Die Spezialkräfte mussten sich einem Reformprozess unterziehen und galten zuletzt als verfassungstreu. Doch vorgestern ist erneut ein aktiver KSK-Soldat abgeführt worden. Die kommenden Ermittlungen müssen unbedingt zeigen, wie tief die radikale Reichsbürger-Splittergruppe tatsächlich in der Gesellschaft verwurzelt ist, ob es Verbindungen zur hiesigen Neonazi-Szene gibt./be/DP/mis