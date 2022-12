BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Xi Jinping in Saudi-Arabien:

Für die Volksrepublik ist es ein großer Schritt: Sie weitet ihren Einfluss in einer Region aus, die jahrzehntelang als exklusives Hegemonialgebiet der USA galt. Nun, da Washington seine Aktivitäten dort zurückfährt, handelt Beijing gemäß einer alten Maxime von Mao: "Wo der Feind vorrückt, ziehen wir uns zurück. Wo der Feind sich zurückzieht, stoßen wir vor." Verschwinden wird der US-Einfluss auf der Arabischen Halbinsel allerdings nicht. Das wäre auch gar nicht im Interesse der dortigen Staaten. Ihre Streitkräfte basieren in hohem Maße auf US-Rüstungsprodukten, weshalb sie weiterhin auf Kooperation angewiesen sind; und auch sonst sind die ökonomischen Bindungen noch ziemlich eng. Die Tatsache, dass die US-Hegemonie am Persischen Golf immer mehr ins Wanken gerät, kommt einer Kräfteverschiebung von historischer Bedeutung gleich./be/DP/mis