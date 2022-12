BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz besucht am Freitag (14.30 Uhr) den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Berlin. Nach einem Besuch einer Ausstellung verschiedener Digitalprojekte spricht der Regierungschef auf der Bühne mit der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Estland gilt als Musterland der Digitalisierung. Deutschland rangiert im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Am Morgen sprechen auch Digitalminister Volker Wissing und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Daneben werden weitere Kabinettsmitglieder in Fachforen auftreten./chd/DP/stw