Tokio (ots/PRNewswire) -STEP APP Conference feiert ihren offiziellen App-Start in Tokio, Japan, im Beisein des weltweiten Markenbotschafters Usain BoltSTEP APP gab heute den erfolgreichen Abschluss der Step App Tokyo Conference bekannt. Zahlreiche Teilnehmer kamen in der globalen Krypto-Drehscheibe Tokio zusammen und versammelten eine umfassende Gemeinschaft von Entwicklern, Gründern, Investoren, strategischen Akteuren und Fitness-Enthusiasten, die alle daran arbeiten, die Zukunft von STEP APP zu gestalten.Zu den Gästen gehörte auch Usain Bolt, der sowohl als Redner als auch als DJ bei der Veranstaltung dabei war. Neben Usain Bolt, dem weltweiten Markenbotschafter von STEP APP (im Folgenden Bolt), hielten der japanische Profi-Baseballspieler Kazuto Taguchi und Dmitrijus Borysenka, Mitbegründer des großen Kryptowährungszahlungsanbieters Coingate, Vorträge zur Zukunft der Fitness.Nach der Einführung der neuesten Funktionen in der offiziellen Version der App, die aus demApple App Store (https://apps.apple.com/jp/app/step-app-move-earn-play/id1640127421)und dem (https://play.google.com/store/apps/details%20?id=app.step.client%20ABOUT)Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details%20?id=app.step.client%20ABOUT) heruntergeladen werden kann, erklärte Bolt auf der Bühne, warum er die Idee von STEP APP "Road to Excellence" vollständig unterstützt und wie er sie selbst genutzt hat.Usain Bolt, weltweiter Markenbotschafter von STEP APP, bekannte:"Wenn ich körperlich stark bin, fühle ich mich am besten. Ich habe schon immer das Gefühl, dass Selbstinspiration für die Menschen wichtig ist, und ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, mit STEP APP ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Beginnen wir diese Reise gemeinsam!"Das Ziel von STEP APP ist es, Lifestyle, Fitness und Gameplay zu einer Einheit zu machen und die Blockchain-Wirtschaft über den Finanzsektor hinaus mit einem eigenen fortschrittlichen Ansatz zu erweitern.Jan Van Decraen, Chief Marketing Officer von STEP APP, erklärte:"Die Step-App ist inklusiv. Jeder kann sie kostenlos überall auf der Welt herunterladen. Die App ist für alle Fitnesslevel geeignet, egal, ob Sie gerade erst mit der Fitness beginnen oder bereits täglich laufen. Wir wollten, dass Fitness Spaß macht und die soziale Seite des Sports am Leben erhalten. Es ist möglich, Freunde einzuladen, um gemeinsam mit Ihnen oder gegen Sie in freundschaftlichen Wettkämpfen und Rennen zu laufen. Die Step-App bietet den Menschen einen echten Mehrwert, motiviert sie dazu, sich mehr zu bewegen und ein gesünderes Leben zu führen und eröffnet ihnen gleichzeitig wirtschaftliche Freiheit."Informationen zu STEP APP:STEP APP (https://step.app/ja) ist der Pionier des STEP-Ökosystems und entwickelt Gamification-Elemente für die Fitnessbranche. Beim Gehen, Joggen und Laufen können Sie Tokens verdienen, während Sie Spaß an der Bewegung in Verbindung mit der digitalen Realität haben. Um die Vorteile von FITFI zu verbreiten, hat STEP APP Bolt, der als bester Sprinter aller Zeiten gilt, zum Markenbotschafter ernannt.Laden Sie die App jetzt herunter, um Ihre Übungen und Token zu starten. Werden Sie Mitglied einer globalen Bewegung und beginnen Sie mit der weltweiten Gemeinschaft der STEPPER!- Apple App Store: https://apps.apple.com/jp/app/step-app-move-earn-play/id1640127421- Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details ?id=app.step.client ABOUT (https://play.google.com/store/apps/details?id=app.step.client)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1964437/STEP_APP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/step-app-prasentiert-move-to-earn-app-auf-tokyo-conference-in-japan-301698968.htmlPressekontakt:Roelien vd Westhuizen,+971 58 595 0829,roelien@d-verse.ioOriginal-Content von: STEP APP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167231/5390363