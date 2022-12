DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Dezember

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 09:25 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei Digital-Gipfel "Daten - Gemeinsam Digitale Werte schöpfen" in Berlin 09:30 EU/Abschluss des zweitägigen Treffens der Justiz- und Innenminister 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen Rückzahlung aus TLTRO *** 14:30 US/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Estlands Ministerpräsidentin Kallas und Bitkom-Präsident Berg, Gespräch bei Digital-Gipfel in Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Estlands Ministerpräsidentin Kallas, bilaterale Gespräche in Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Albanien (S&P), Andorra (Fitch), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Niederlande (Moody's), Serbien (S&P), Slowenien (S&P), Großbritannien (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2022 00:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.