Auf der Fresh Africa 2022 in Kairo (Ägypten) wurde die Kampagne "Time for apples from Europe"/"Le temps des pomme d'Europe" (Es ist Zeit für Äpfel aus Europa) vorgestellt, die darauf abzielt, europäische Äpfel auf dem ägyptischen und jordanischen Markt zu fördern. Bild © Time For Apples From Europe Bei der Kampagne handelt es...

Den vollständigen Artikel lesen ...