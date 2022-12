Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re schlägt neue Verwaltungsratsmitglieder vor



09.12.2022 / 07:00 CET/CEST





Swiss Re schlägt vor, an der Generalversammlung 2023 Vanessa Lau und Pia Tischhauser in den Verwaltungsrat zu wählen

Renato Fassbind und Susan L. Wagner stellen sich nicht zur Wiederwahl

Zürich, 9. Dezember 2022 - Der Verwaltungsrat von Swiss Re nominiert Vanessa Lau und Pia Tischhauser zur Wahl in den Verwaltungsrat an der bevorstehenden Generalversammlung (GV) vom 12. April 2023. Die jetzigen Verwaltungsratsmitglieder Renato Fassbind und Susan L. Wagner stellen sich nicht zur Wiederwahl.

Vanessa Lau ist Group Chief Financial Officer von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Bevor sie 2015 zur HKEX stiess, war sie ab 2011 als Vice President & Senior Research Analyst bei Sandford C. Bernstein tätig. Davor war Vanessa Lau als Chief Financial Officer der Global Rolled Products Group von Alcoa in New York tätig. Bevor sie zu Alcoa stiess, arbeitete sie als Associate Principal bei McKinsey & Company in Hong Kong. Vanessa Lau begann ihre Karriere bei PricewaterhouseCoopers UK, wo sie verschiedene Positionen innehatte.

Pia Tischhauser gehörte von 2016 bis Ende 2021 als gewähltes Mitglied zum Exekutivausschuss der Boston Consulting Group (BCG). Von 2015 bis 2021 war sie zudem die globale Leiterin der Praxisgruppe Insurance bei BCG. Während ihrer Amtszeit wurde eine Verdreifachung des Kundenstamms bei führenden globalen und mittelgrossen Versicherern erreicht. Zuvor leitete Pia Tischhauser das globale Geschäft mit gewerblichen Versicherern und Rückversicherern in der Praxisgruppe Insurance bei BCG und war für die Entwicklung und den Ausbau des Versicherungsgeschäfts in der Schweiz und in Grossbritannien zuständig.

Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Wir freuen uns, dass wir zwei herausragende Expertinnen für die Wahl in unseren Verwaltungsrat gewinnen konnten. Vanessa Lau und Pia Tischhauser bringen fundierte Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und nachgewiesene strategische Kompetenzen mit.»

Renato Fassbind wird sich an der kommenden GV nicht zur Wiederwahl stellen. Herr Fassbind ist Vizepräsident und Lead Independent Director des Verwaltungsrates. Er ist Vorsitzender des Revisionsausschusses und Mitglied des Governance- und Nominierungsausschusses sowie des Vergütungsausschusses. Er ist seit 2011 Mitglied des Swiss Re Verwaltungsrates und wird die 12-Jahresfrist an der GV im Jahr 2023 erreichen.

Nach neun Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates von Swiss Re wird Susan L. Wagner sich an der kommenden GV nicht zur Wiederwahl stellen. Frau Wagner ist Vorsitzende des Anlageausschusses und Mitglied des Governance- und Nominierungsausschusses. Sie war während vielen Jahren Mitglied des Finanz- und Risikoausschusses.

Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich bei Sue und Renato für ihr grosses Engagement und den langjährigen Einsatz für Swiss Re bedanken. Sie haben massgeblich zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens beigetragen. Wir werden ihre Beratung und ihr Fachwissen in Sachen Governance sehr vermissen. Für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute.»

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

