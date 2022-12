Porsche startet durch. Am 19. Dezember wird das Papier den Sportartikelhersteller Puma im deutschen Leitindex DAX ersetzen. Nicht nur deshalb hat die Bank of America das Kursziel für die Aktie der Porsche AG von 110 auf 114 Euro angehoben.Die europäische Automobilindustrie dürfte insgesamt starke Geschäftszahlen für das vierte Quartal ausweisen, schrieb Analyst Horst Schneider in einem Branchenausblick. Rückenwind bekam die Aktie der Porsche AG zuletzt auch von JPMorgan. Analyst Jose Asumendi packte ...

