ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat UBS von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 21 Franken gesenkt. Das Kursziel habe er vor allem wegen des zuletzt schwächeren US-Dollar gekappt, schrieb Analyst Jon Peace am Freitag in einem Branchenausblick auf 2023. Die UBS-Aktie habe zwar noch etwas Potenzial, dieses liege aber inzwischen unter dem Branchenschnitt, so der Peace zu seiner Abstufung./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 04:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

UBS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de