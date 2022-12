The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2022ISIN NameXS1733221359 CN CITIC BK I.BK 17/22FLRXS1629658755 VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLRUSG253HFAN60 CRED.SUISSE GRP 17/23 FLRXS0103338140 NATL GRID GAS HL.99/22FLRXS1330948818 BANCO SANTANDER 15/22XS1333139746 SVENSK.HDLSB. 15/22 MTNUS785592AD88 SABINE PASS LIQ.2023US92826CAC64 VISA 15/22FR0013067170 BPCE 15/22 MTNDE000HLB4B66 LB.HESS.THR.CARRARA12K/16CH0200252788 TELEFONICA EM. 12/22 MTNGB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10