TreviPay, ein führender Anbieter von globalen B2B-Zahlungs- und Rechnungsstellungslösungen, meldete heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung für die Übernahme der Zahlungsplattform Apruve. Apruve bietet eine robuste Suite von Zahlungslösungen für weltweit tätige Unternehmen, die das bestehende Angebot von TreviPay an Order-to-Cash-Technologie und Rechnungsstellungslösungen für Händler ergänzen und die geografische Reichweite des bestehenden B2B-Netzwerks von TreviPay ausdehnen wird. TreviPay verzeichnet derzeit eine beispiellose Nachfrage seitens Unternehmensein- und -verkäufern, die im Jahr 2022 bereits zu einem 30-prozentigen organischen Wachstum geführt hat. Und mit dieser Übernahme will TreviPay nun sein Angebot an Order-to-Cash-Technologie und sein B2B-Zahlungsnetzwerk noch weiter ausdehnen. Die Übernahme erfolgt im Anschluss an TreviPays jüngste Erwerbung von Baton Financial Services.

"TreviPay bietet Lösungen für Zahlung und Rechnungsstellung für eine Reihe führender Hersteller und Erstausrüster. Mit der Übernahme von Apruve beschleunigen wir die Fortschritte in der Vertikale für Fertigungstechnologie und wir dehnen unsere Reichweite in wichtige asiatische Märkte aus", erklärte Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Mit Apruve haben wir ein gleichgesinntes Team gefunden, das den Markt auf die gleiche Weise angeht und unsere Vorstellungen von der Vereinfachung der Bezahlung von B2B-Lieferanten teilt. Wir erwarten einen nahtlosen Übergang, wenn Apruve seine Kunden zu TreviPay mitbringt, und wir werden weiterhin innovative Wege ebenen, wie B2B-Kunden mit rechnungsbasierter Beschaffung mehr einkaufen können."

TreviPay bietet maßgeschneiderte Zahlungs- und Rechnungsstellungsnetzwerke für die Anforderungen von Firmen aller Größenordnungen. Die Netzwerke von TreviPay automatisieren den Bestellungs- und Bezahlungsvorgang mit Omnichannel-Kassenoptionen, lokalisierter B2B-Rechnungsstellung für globale Expansion, verwalteten Forderungen sowie Betrugs- und Risikomanagement. TreviPay ist an 90.000 Einkäufer- und 80.000 Verkäuferstandorten weltweit vertreten und befähigt Händler und Lieferanten zum Aufbau rentablerer und treuerer Handelsbeziehungen.

"Wir freuen uns sehr über unseren Zusammenschluss mit TreviPay, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Optimierung von Bestellungs- und Bezahlungsvorgängen", so Michael Noble, CEO von Apruve. "Unsere Teams verfügen über enorme Synergien und werden gemeinsam effizienter im vertikalen Markt der Technologieherstellung auftreten."

Das gesamte Personal von Apruve wird beibehalten und die Kunden von Apruve dürfen sich auf einen ungestörten Service derselben Teams freuen. Die Finanzbedingungen der Transaktion werden nicht bekanntgegeben.

"Mit dem Blick auf die Zukunft freue ich mich auf die Möglichkeiten, mit denen TreviPay weiterhin Herausforderungen in der B2B-Rechnungsstellung und im Zahlungsverkehr in diversen Branchen bewältigt", sagte Spear. "Nach einem globalen digitalen Transformationstrend, der durch die Pandemie noch beschleunigt wurde, konzentrieren sich B2B-Branchen jetzt darauf, wie die Geldströme im B2B-Ökosystem fließen. Wir sind B2B-Händlern in der Fertigung und in zahlreichen anderen Branchen behilflich, die komplexeren Zahlungs- und Rechnungsstellungsvorgänge für ihre Firmeneinkäufer zu digitalisieren."

Über TreviPay

TreviPay ist das globale Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung im B2B-Verkehr, das den Handel zwischen Käufern und Verkäufern optimiert. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Netzwerken hat sich TreviPay zur bevorzugten B2B-Zahlungsmethode von Firmeneinkäufern und Verkäufern weltweit entwickelt und verarbeitet ein Transaktionsvolumen von 7 Milliarden Dollar in 32 Ländern, 19 Währungen und 90.000 aktiven Käufern. Mit TreviPay haben Kunden die Möglichkeit, Handelskredite anzubieten, und große Marken mit 80.000 Verkaufsstellen vertrauen auf die Erstellung von Rechnungen mit Nettokonditionen und garantierter Zahlung über alle Verkaufs- und Vertriebskanäle. TreviPay hat das einzige vollständig verwaltete Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung geschaffen, das den B2B-Handel der Zukunft unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter trevipay.com.

Über Apruve

Apruve baut Programme für die Handelskreditautomatisierung für weltweit tätige Unternehmen, die richtungweisende Veränderungen in ihren Beschaffungs- und Zahlungsvorgängen vornehmen möchten. Apruve ist der einzige Anbieter, der A/R-Automatisierung mit garantierter Finanzierung bei allen offenen Rechnungen am nächsten Tag kombiniert. Mit Apruve können B2B-Lieferanten in lokalen und internationalen Märkten ihre Fixkosten im A/R-Bereich um über 50 Prozent senken, die Forderungslaufzeit (DSO) auf einen Tag verkürzen und ein effizientes Einkaufserlebnis für ihre Kunden schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter apruve.com.

