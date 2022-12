Hervorzuheben sind zwei Branchen: der Maschinenbau und die Ernährungswirtschaft. In beiden Wirtschaftszweigen verfügt die Schweiz über reife Innovations-Ökosysteme.Luzern - Die Welt wird nachhaltig und die Schweizer Startups arbeiten an den nötigen Technologien. Bezogen auf die Bevölkerungszahl gibt es in keinem anderen Land mehr Nachhaltigkeits-Startups als in der Schweiz. Dies zeigt die fünfte Ausgabe des Startup Radars des Online-Newsportals Startupticker.ch und der Universität Lausanne. 2019 war das Jahr der Klimaproteste. In der Schweiz wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...