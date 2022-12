Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX +0,02% wurde im vorbörslichen Handel zeitweise 0,3 Prozent höher bei 14.313 Punkte taxiert und steuert dank des Rückenwinds aus Übersee auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie New Yorker Börsen haben ...

