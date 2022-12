Bern/Wien (ots) -Analyse der aktuellen Preise von MalerarbeitenDie Online-Plattform Daibau.ch befasst sich unter anderem mit der Beobachtung von Preisbewegungen diverser Baudienstleistungen und ihrer regelmässigen Aktualisierung. Deshalb wurde eine Analyse der Preise von Malerarbeiten vorbereitet, die als Hilfe bei anstehenden Renovierungsarbeiten helfen soll.Malerarbeiten - mit welchen Kosten ist zu rechnen?Die Preise von Malerarbeiten hängen vom vorhandenen Untergrund, der verwendeten Farbart und der Anzahl der Anstriche ab. Basierend auf der Analyse der erhaltenen Daten wurde festgestellt, dass in der Schweiz zu den gängigsten Malerarbeiten das Streichen von Innenwänden mit weisser Dispersionsfarbe und zweimaligem Anstrich gehört. Die dabei aufkommenden Kosten bewegen sich zwischen CHF 5,5 und CHF 12 pro m2. Dabei ist die Grundierung für eine besser haftende Farbe üblicherweise in den Preis inbegriffen.Aus der Preisanalyse geht hervor, dass zu den gängigsten Malerarbeiten auch der Maschinenschliff und das Verspachteln von Wänden gehören. Im Falle von Unebenheiten an der Wand, muss diese zuerst maschinell geschliffen werden, dafür berechnen Malermeister innerhalb der Schweiz zwischen CHF 2 und CHF 6 pro m2, mit Gipsen erhöht sich der Preis auf CHF 20 bis CHF 60 pro m2. Bei Rissen und anderen Schäden an den Wänden muss gespachtelt werden, dann ist mit einem Preis zwischen CHF 6 und CHF 55 pro m2 zu rechnen. Detailliertere Preisinformationen sind im Baukostenrechner für Malerarbeiten (https://www.daibau.ch/baukostenrechner/maler) zu finden.Preise für einen Wandanstrich in den deutschsprachigen KantonenMaler aus der ganzen deutschsprachigen Schweiz wurden befragt, um herauszufinden, ob sich die Preise für die gängigste Dienstleistung, Streichen mit zwei Anstrichen inklusive Grundierung, von Kanton zu Kanton unterscheiden. Es stellte sich heraus, dass gewisse Preisunterschiede unter den Kantonen zu beobachten sind. In Bern (https://www.daibau.ch/liste/maler/bern) ist mit Preisen zwischen CHF 5,5 und CHF 9,5 pro m2 zu rechnen, während die Preise in Zürich (https://www.daibau.ch/liste/maler/zurich) und in Basel (https://www.daibau.ch/liste/maler/basel) bei CHF 5,5 pro m2 liegen.Preise von Malerarbeiten in Österreich, Rumänien und SerbienDie Daibau-Plattform ist in 12 Ländern präsent, deshalb wurde die aktuelle Preislage auch im Ausland analysiert. In Österreich (https://www.daibau.at/baukostenrechner/maler) betragen die Kosten für das Streichen mit zwei Anstrichen inklusive Grundierung zwischen umgerechnet CHF 6 und CHF 15 pro m2. Preisliche Unterschiede zwischen den Städten gibt es kaum, nur in Salzburg (https://www.daibau.at/liste/maler/salzburg) ist das Streichen mit CHF 8 bis CHF 17 pro m2 etwas teurer. Die Preise für den Maschinenschliff und die darauffolgende Verspachtelung der Wände liegen bei CHF 14,5 und CHF 25 pro m2.Günstiger ist es in Rumänien (https://www.daibau.ro/preturi/zugrav_zugraveli), dort liegen die Preise in der Hauptstadt Bukarest (https://www.daibau.ro/nomenclator/zugrav_zugraveli/bucuresti) zwischen CHF 4 und CHF 6 pro m2, in Timi\u0219oara (https://www.daibau.ro/nomenclator/zugrav_zugraveli/timisoara) sind die Preise mit CHF 3 bis CHF 5 pro m2 fast gleich. Um die Wand für den Anstrich vorzubereiten, wird zuerst der Maschinenschliff ausgeführt, die Kosten dafür betragen CHF 2 pro m2, danach werden eventuelle Risse und Schäden verspachtelt, die Preise hierfür liegen zwischen CHF 5 und CHF 6 pro m2.In Serbien (https://www.daibau.rs/cene/moleraj) sinken die Preise deutlich in die Tiefe, in der Hauptstadt Belgrad (https://www.daibau.rs/imenik/moleraj/beograd) liegen die Preise zwischen umgerechnet CHF 3 und CHF 3,5. Eine ähnliche Preissituation herrscht mit Preisen zwischen CHF 2,5 und CHF 3 pro m2 in Novi Sad (https://www.daibau.rs/imenik/moleraj/novi_sad). Am niedrigsten sind die Preise in der Stadt Niš (https://www.daibau.rs/imenik/moleraj/nis) mit CHF 1,5 und CHF 2,5 pro m2. Der Preis für den Maschinenschliff beträgt, wie in Rumänien, CHF 2 pro m2, während die Verspachtelung von Rissen bis zu CHF 5 pro m2 kosten kann.Zukünftige PreisbewegungenBeeinflusst wurden die Preise von Malern und ihren Dienstleistungen von der aktuellen Inflation, auch das Material ist teurer geworden. Die Daibau-Plattform wird auch zukünftig die sich entwickelnde Marktsituation beobachten und über jegliche Preisveränderungen berichten.Pressekontakt:DAIBAU GmbHPestalozzistraße 1/II/12A-8010 Graz0043 676 5205 325presse@daibau.chhttps://www.daibau.ch/https://www.daibau.com/Original-Content von: DAIBAU GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084165/100899918