Zum Jahresende zieht das M&A-Geschäft im Konsumgütersektor an. Henkel verkauft Zahnpastamarken an die zum Lakritz und Fruchtgummi-Universum der Katjes Gruppe gehörende Katjes International und Unilever denkt offenbar über die Veräußerung einiger seiner Eiscrememarken in den USA nach. Dass die zwei Big Player im Portfolio ausmisten, überrascht nicht. Sowohl Henkel als auch Unilever haben sich eine neue Konzernstruktur verpasst und gehen dazu kritisch durch die eigenen Reihen. Bei den Düsseldorfern sollen Marken im Wert von rd. 200 Mio. Euro aus dem Sortiment fliegen. Das nun veräußerte Zahnpastamarkengeschäft brachte 2021 über 50 Mio. Euro Umsatz ein.Der Zahnpasta-Deal ist aber nicht nur spannend, weil er zeigt, dass Henkel-CEO ...

