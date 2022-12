Der SMI notiert um 09.15 Uhr unverändert bei 11'004,23 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel wenig verändert. Damit dürfte der Leitindex wohl auf eine negative Wochenbilanz zusteuern. Gestützt wird der Markt laut Händlern von den guten Vorgaben aus den USA, wo sich die Kurse am Vortag dank Signalen vom US-Arbeitsmarkt erholt hatten. Dabei waren vor allem Technologiewerte wieder gefragt, die tagelang besonders stark an...

