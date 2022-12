Im aktuellen Sentiment Report 2022/23 hat Engel & Völkers Hotel Consulting (EVHC) die Stimmungslage auf dem deutschen Hotelmarkt im November diesen Jahres untersucht. An der Befragung haben rund 100 Investoren und Hotelbetreiber teilgenommen. Demnach haben alle der befragten Hotelbetreiber Expansionspläne. Gefragt sind vor allem Bestandsobjekte in B-Städten sowie in Freizeitdestinationen. Wie der Report weiter zeigt, wird das Freizeitsegment für institutionelle Investoren salonfähig. Die im Sommer ...

