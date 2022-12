Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der US- und der deutschen Staatsanleihen sind in den vergangenen Tagen nach einem temporären Anstieg erneut gesunken so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Investoren würden sich im Vorfeld der beiden Notenbanksitzungen, die in der kommenden Woche stattfinden würden (FED: 13. und 14.12. / EZB: 15.12.), versuchen, einen Reim auf die Konjunkturdaten zu machen. In den USA seien im Zuge der überraschend guten Arbeitsmarktzahlen (Beschäftigungszuwachs von 263.000 Personen im November) und dem unerwarteten Anstieg des Dienstleistungs-ISM auf 56,5 Punkte im November (nach 54,4 Punkten im Oktober) leichte Zweifel an der Prognose gekommen, die FED werde den Leitzins nur um 50 BP auf 4,25% bis 4,5% anheben. Allerdings habe sich Notenbankchef Jerome Powell letzte Woche mit seiner Aussage, "schon beim nächsten Treffen könnte die Zeit für eine Reduktion der Zinserhöhungen gekommen sein" relativ weit herausgelehnt. ...

