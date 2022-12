Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song 35: Börse Band Aid Demo (feat. Klemens Eiter)In der 3. Adventwoche hätte eigentlich der 3. selbstkomponierte Weihnachtssong kommen sollen, die Idee ging in Richtung Community-Song. Dann hab ich mich aber doch für "Do they know it's Christmas Time" entschieden, weil es schnell gehen muss und man diesen Song halt bereits kennt. Porr-CFO Klemens Eiter war schon bei der CIRA-Jahrestagung on stage und im Rahmen eines Börsepeople-Podcasts haben wir vereinbart, dass er gleich den 1. Take singen wird, in den man hier reinhören kann. Ich ergänze in der Strophe mit einem neuen TC Helicon Effektgerät eine Phrase, die ich unbedingt singen wollte, die aber recht peinlich wurde Dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...