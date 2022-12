Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die weltbekannte Vaping-Marke UWELL (https://www.myuwell.com/products/pod-system/caliburn-x.html) hat kürzlich das neue Produkt der Caliburn-Serie vorgestellt - Caliburn-A3 (https://www.myuwell.com/products/pod-system/caliburn-a3.html)-Pod-System. Es ist in den Partnergeschäften bereits teilweise ausverkauft und wird von den Verbrauchern begeistert aufgenommen.Als erstes Pod-System der Produktlinie von UWELL florierte CALIBURN, als es 2019 auf den E-Zigarettenmarkt kam. Mit seiner hohen Qualität und seinem erstklassigen Geschmack hat es sich einen guten Ruf und ein Prestige erarbeitet und UWELL auf die führende Position in der Welt des Dampfens befördert.Das klassische Design und die zuverlässige Leistung von CALIBURN waren in jeder Generation seiner Produkte verkörpert und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem als die besten Vape Pods von VAPING360, als beliebtester OPEN POD der VAPEMAGZ AWARDS und als bestes Open-Pod-System von VAPOROUND. Die Produkte der CALIBURN-Serie wurden in mehr als 80 Ländern verkauft und von allen Nutzern begeistert aufgenommen. Mit einer automatischen Erkennungsfunktion für den Zünddraht, einer 15-minütigen schnellen Aufladung und einem verbesserten Auslaufschutz soll CALIBURN A3 das Vertrauen der Verbraucher stärken.UWELL weiß das Markt-Feedback sehr zu schätzen, weshalb das F&E-Team die innere Struktur für einen höheren Akkunutzwert verbessert hat, durch den der 520 mAh starke Akku für eine längere Zeit kontinuierlich funktioniert. Um den Auslaufschutz zu verbessern, wurde außerdem der A3-Pod neu gestaltet. Dank dieser wohlüberlegten Maßnahmen kann CALIBURN A3 den Dampfern einen besseren Service bieten.Die automatische Feuertaster-Erkennungsfunktion ist ein entscheidender Fortschritt. Dank Zugautomatik erkennt der Sensor Ihr Ziehen am Mundstück und zündet umgehend, und wenn Sie den Feuertaster gedrückt halten, aktivieren Sie sofort den Akku und starten den Verdampfungsprozess. Sobald der Knopf losgelassen wird, stoppt die Zündung sofort.Es gibt ein weiteres benutzerfreundliches Designmerkmal - die Tastenverriegelungsfunktion. Um einen Fehlauslöser zu vermeiden, verfügt A3 über eine hinzugefügte Verriegelungs- und Entriegelungsfunktion. Deaktivieren Sie die Zündfunktionstaste, indem Sie den Feuertaster zweimal drücken, um das Gerät einfach in eine Tasche oder Hosentasche zu stecken. Sicherheit und Tragbarkeit sind die wichtigsten Vorteile.CALIBURN A3 verfügt über einen weiteren entscheidenden Vorteil, das Design für schnelles und intelligentes 2A-Aufladen. CALIBURN A3 von UWELL lädt anfangs schnell und in der verbleibenden Zeit stabil. Diese intelligente Ladesteuerung reduziert effektiv die Wartezeit und schützt den Akku.Die stabile Leistung beruht auf qualitätsgesicherter Hardware, während der authentische Geschmack von UWELLS patentierter Technologie zur Aroma-Anpassung, Pro-FOCS, stammt, die die E-Flüssigkeit entsprechend wiederherstellt.Das Festhalten an Innovation und die Einhaltung hoher Qualität kennzeichnen schon immer die Philosophie von UWELL. Der Klassiker von UWELL und CALIBURN wird dank dieses Prinzips auch weiter erfolgreich sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965105/image_5026086_28922814.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ruckkehr-einer-legende-glamourose-markteinfuhrung-des-uwell-caliburn-a3-301698983.htmlPressekontakt:Linlin Feng,+86-13928701441Original-Content von: UWELL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167233/5390573