Bad Wimpfen (ots) -Rechtzeitig zur Weihnachtszeit unterstützen Lidl und Coca-Cola erneut die Tafeln in Deutschland mit 200.000 Euro und helfen auf diese Weise Menschen in Nöten. Von dem Geld erwirbt der Dachverband der Tafeln Gutscheine für Kinobesuche, Bücher oder digitale Geschenkkarten für Jugendliche. Die Tafeln übernehmen die Verteilung an ihre Gäste. "Die Zusammenarbeit mit den Tafeln ist für uns eines der wichtigsten Engagements. Als nachhaltiger Frische-Discounter setzen wir uns seit Jahren für Chancengleichheit in Deutschland ein. Daher freut es mich, dass wir die Tafeln in Deutschland so kurz vor Weihnachten wieder mit einer Spende unterstützen, die Menschen in Not hilft", freut sich Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland."Die Weihnachtszeit ist mit die schönste Zeit des Jahres, das sollte keine Familie missen. Wir sind daher sehr glücklich, dass Lidl in Deutschland und Coca-Cola uns erneut eine große Spende zur Verfügung stellen und so vielen Familien eine Freude bereiten", sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland. Lidl und Coca-Cola sind bereits seit vielen Jahren starke Partner der Tafel und unterstützen die Tafeln bereits zum dritten Mal mit einer besonderen Spende in der Weihnachtszeit.Seit fast 15 Jahren verbindet Lidl und die Tafeln in Deutschland eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das kontinuierliche Tafel-Engagement von Lidl beinhaltet unter anderem Lebensmittelabgaben, die Lidl-Pfandspende mit aktuell 26 Millionen Euro, regelmäßige Kauf-1-mehr-Aktionen und Spenden an den Zukunftsfonds der Tafel.Mehr zur Zusammenarbeit von und den Tafeln finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5390569