"Es müssen endlich die Fragen beantwortet werden, die derzeit immer noch eine Digitalisierung im Bildungsbereich hemmen! Welchen Einfluss hat der Datenschutz auf die Verwendung notwendiger professioneller Plattformen oder Anwendungen?" fordert Jürgen Böhm, Vorstandsmitglied des Didacta Verbandes. Auch stellt er fest, dass "der Ausbau der digitalen Infrastruktur gerade im Bildungsbereich immer noch den formulierten Ansprüchen hinterherhinkt".Der Digital-Gipfel des Bundes, vom 8.- 9. Dezember 2022 mit Fokus "Daten - Gemeinsam digitale Werte schöpfen", welcher zukünftig gemeinsam von den Bundesministerien für Digitales und Verkehr sowie für Wirtschaft und Klimaschutz koordiniert wird, bietet Raum, die brennenden Themen zu diskutieren: Ein klarer ordnungspolitischer Rahmen, rechtliche Vorgaben im Bereich der Identitätsmanagements (IDM) und der Interoperabilität durch bundesweit verbindliche Standards, deren Einhaltung obligatorisch sind und auch nachgehalten werden, sind weiterhin dringend notwendig.Didacta Vorstandsmitglied Prof. Dr. Julia Knopf untermauert: "Daten sind im Informationszeitalter ein wertvolles Gut. Zugang zu Daten und deren Nutzung müssen klaren Regeln folgen, damit ein verantwortungsvoller Umgang mit Informationen gewährleistet ist. Darüber hinaus müssen Nutzerinnen und Nutzer lernen, Daten einzuordnen und sorgfältig mit ihnen umzugehen. Datenkompetenz ist Zukunftskompetenz. Deshalb müssen wir schon früh anfangen, Kindern diese Kompetenz mit auf den Weg zu geben. Der Digital-Gipfel ist die Plattform, sich gemeinsam darüber klar zu werden und neue Maßstäbe anzulegen."Wie alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden können, dazu äußert sich der Didacta Verband bei Veranstaltungen und in Publikationen:https://www.didacta.de/appell-deutschland-braucht-einen-digitalpakt-kita.phphttps://www.didacta.de/ausschuss-didacta-digitalVeranstaltungshinweiseDiskutiert werden verschiedene Entwicklungen und Aspekte, wie das Thema "Digitale Identität in der Bildung", auf der didacta vom 7.-11. März 2023 in Stuttgart: www.didacta-messe.de