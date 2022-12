Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 12.12.2022- (Nr. 525) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2022- (Nr. 526) Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), Oktober 2022- (Nr. 527) Insolvenzen, September 2022 + Trendindikator für November 2022- (Nr. 528) Zum Digital-Gipfel: Mobilitätskompass gibt Orientierung auf dem Weg zur klimaneutralen StadtDienstag, 13.12.2022- (Nr. 529) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2022- (Nr. 530) Energieverbrauch in der Industrie - Aktualisierung des interaktiven Kartenangebotes, Jahr 2021- (Nr. 531) Öffentliche Kulturausgaben, Jahr 2020 (Kulturfinanzbericht 2022)- (Nr. 50) Zahl der Woche: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss, Jahr 2021- (Nr. 532) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), November 2022Mittwoch, 14.12.2022- (Nr. 533) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 3. Quartal 2022- (Nr. 534) Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien beim Kauf digitaler Geräte, Jahr 2022- (Nr. 535) Angebote der Jugendarbeit, Jahr 2021- (Nr. N070) Post- und Paketbranche: Verdienste, Arbeitszeiten, Erwerbstätige und Umsatz, Jahre 2011 - 2021Donnerstag, 15.12.2022- (Nr. 536) Neue App für die Erhebung von Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023)- (Nr. 537) Großhandelspreise, November 2022- (Nr. 538) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte, Oktober 2022- (Nr. 539) Schwangerschaftsabbrüche, 3. Quartal 2022- (Nr. 540) Besuchszahlen von Kultureinrichtungen im Corona-Jahr 2020 (Veröffentlichung "Kulturindikatoren auf einen Blick 2022")Freitag, 16.12.2022- (Nr. 541) Baugenehmigungen, Oktober 2022- (Nr. 542) Energieverbrauch privater Haushalte, Jahr 2020- (Nr. 543) Qualität der Arbeit: überlange Arbeitszeiten, Frauen in Führungspositionen, Abend- und Nachtarbeit, Jahr 2021- (Nr. 544) Todesursachen (Grundleiden), Jahr 2021- (Nr. 545) Zahl der nach Russland exportierenden Unternehmen, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5390567