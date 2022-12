Innsbruck (ots) -Anna Götzendorfer, Michael Meister und Silvia Öttl mit MCI Teaching Award ausgezeichnetIn Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen in der Lehre erhielten auch dieses Jahr drei Dozentinnen und Dozenten den seit 2015 jährlich verliehenen MCI Teaching Award. Basierend auf den Lehrveranstaltungsevaluierungen der Studierenden aller Studiengänge innerhalb eines Studienjahres wird die Wahl der Preisträger/innen im MCI Hochschulkollegium getroffen, wobei unter anderem wissenschaftliche Fundiertheit, Aktualität, Relevanz und Umsetzungsmöglichkeiten der vermittelten Inhalte berücksichtigt werden.Anne Götzendorfer | Bachelor Bio- und LebensmitteltechnologieSeit 2017 lehrt Anne Götzendorfer im Bachelor Bio- und Lebensmitteltechnologie am MCI und widmet sich in ihrer Lehre insbesondere der managementorientierten Betriebswirtschaftslehre. Ihre Studierenden heben ihre didaktischen Methoden, ihr Engagement und ihre Begeisterung hervor, mit der sie ihre Lehrveranstaltungen lebhaft gestaltet und zum Mitarbeiten motiviert.Michael Meister | Bachelor Umwelt-, Verfahrens- & EnergietechnikMichael Meister ist seit 2017 am Studiengang Department für Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik als Professor in der Lehre und Forschung tätig. Seine Vorlesungen hält er unter anderem in den Bereichen Modellierung und Simulation von Kläranlagen sowie numerischen Strömungssimulationen. Seine Fähigkeit, komplexe Inhalte anhand passender Beispiele einfach zu erklären, schätzen seine Studierenden besonders, weshalb er nicht zuletzt bereits zum zweiten Mal mit dem Teaching Award ausgezeichnet wird.Silvia Öttl | Bachelor Smart Building Technologies; Bachelor Umwelt-, Verfahrens- & EnergietechnikSeit 2021 ist Silvia Öttl Senior Lecturer im Studiengang Smart Building Technologies und lehrt in den Bereichen Mathematik, Bauphysik und Projektmanagement. Ihre Studierenden loben den hohen Praxis- und Anwendungsbezug ihrer vermittelten Inhalte, das wertvolle Feedback aus Zwischenüberprüfungen sowie die angenehme Atmosphäre in den Lehrveranstaltungen.Stellvertretende Leiterin des MCI Hochschulkollegiums Claudia Mössenlechner ist stolz: "Die Erfolgsfaktoren exzellenter Lehre liegen in fachlicher Expertise und guter Didaktik begründet, jedoch spielt die menschliche Komponente im Lernprozess eine genauso tragende Rolle. Die Preisträger/innen des diesjährigen Teaching Awards haben in jedem Fall bewiesen, dass sie die Studierenden für ihr Fach begeistern können und gleichzeitig den Mut fördern, Herausforderungen offen und aktiv anzugehen."Mehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4661-mci-teaching-award-2021-22)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5390589