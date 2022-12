Wir können Dividendenaktien für uns nutzen. Foolishe Investoren wissen: Ein Teil der Rendite ist hier häufig sehr regelmäßig zu finden. Wenn es jedes Jahr, jedes Vierteljahr oder jeden Monat eine Ausschüttung gibt, so ist das ein guter Teil einer soliden, langfristigen Gesamtrendite. Allerdings können wir Dividendenaktien clever nutzen. Je nach Ziel gibt es jedoch auch andere Mittel, auf die wir setzen sollten. Schauen wir uns heute einmal an, was das für mich heißt. Dividendenaktien clever nutzen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...