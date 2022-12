In der Endfassung der ukrainischen Videoübersetzung und -synchronisation von vidby wurden acht Ungenauigkeiten gefunden (575% weniger als in der Übersetzung in Maestra).Es ist Zeit, einer wichtigen Frage auf den Grund zu gehen: Wer kann bessere Dienste verrichten - Mensch oder Maschine. Im Folgenden werden nicht alle betroffenen Bereiche des alltäglichen Lebens besprochen, sondern lediglich ein kleiner Ausschnitt: Die Übersetzungsbranche. Genau genommen der Teil, welcher bewegtes Bild übersetzt und synchronisiert. Um es vorweg zu nehmen: Es hat erstaunliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...