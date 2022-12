Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Primärmarktgeschäft kam in dieser Woche zum Stillstand, so die Analysten der Helaba.Offensichtlich hätten die Emittenten ihre Fundingpläne für dieses Jahr bereits abgeschlossen. Insgesamt würden die Analysten auf ein Rekordjahr mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 210 Mrd. EUR zurückblicken. Das Gros der Emissionen sei auf das 5-7-jährige Laufzeitenband entfallen, 3-5 und 7-10 Jahre hätten sich in etwa die Waage gehalten, der 10+-Bereich habe in der zweiten Jahreshälfte an Attraktivität verloren und dahinter rangiert. ...

