Der besondere Krypto-Miner: HIVE Blockchain Technologies: 264 Bitcoin im November produziert

HIVE ist Vorreiter in vielerlei Hinsicht: 1. Krypto-Miner, börsengehandelt in Kanada, USA und in Deutschland; 1. Produzent von Bitcoin + Ethereum; 1. Unternehmen, das mit 100% grüner Energie Krypto-Währungen produziert.



Im Monat November 2022 haben die von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) zum Mining von Kryptocoins eingesetzten Computer insgesamt 264 Bitcoins produziert. Dabei lag die durchschnittliche monatliche Hashrate bei 2,51 Exahash, sodass die Monatsproduktion einem Durchschnitt von 105 Bitcoin pro Exahash entspricht.

Die Produktion des vergangenen Monats war vom erstmaligen Einsatz neuer Computer geprägt, denn im November hat HIVE Blockchain Technologies 262 Einheiten seines neuen HIVE BuzzMiniers erhalten. Sie werden mit dem Intel Blockscale ASIC betrieben.



Trotz der dadurch bewirkten Produktionssteigerung stellt der November für HIVE Blockchain Technologies dennoch nur einen Übergangsmonat dar, denn schon in der nächsten Woche dürften dem Unternehmen 420 weitere Einheiten übergeben werden, sodass sich die Produktion durch die neu aufgestellten Einheiten weiter erhöhen wird.



HIVE Blockhain Technologies baut die eigene Produktionskapazität weiter aus

Insgesamt ist die Aufstellung von 5.800 neuen Einheiten geplant und es wird erwartet, dass diese technische Aufrüstung bis zum Januar 2023 abgeschlossen werden kann. Erstmalig ist deshalb für den Februar 2023 zu erwarten, dass alle neuen Einheiten über den gesamten Monat vollständig im Einsatz gewesen sein werden.



Außerdem hat HIVE Blockchain Technologies 2.130 neue Bitmain S19j Pro Antminer gekauft, von denen 1.930 brandneu sind. Auch sie werden noch im Dezember oder Anfang Januar eintreffen, ihre Produktion aufnehmen und damit zu einem weiteren Anstieg der Produktionsleistung beitragen.



Diese technischen Aufrüstungen vollzieht HIVE Blockchain Technologies nach dem bewährten Muster. Das heißt, dass das Unternehmen die neuen Einheiten vollständig besitzt und gleichzeitig darauf achtet, dass die Anschaffungen ohne einen übermäßigen Schuldendienst realisiert werden.



Dieser im Vergleich zu anderen Kryptominern bestehende Vorteil wird auch weiterhin erhalten bleiben, denn das HIVE-Management achtet auch weiterhin darauf, dass der Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten weitgehend aus dem laufenden Einnahmen finanziert wird und somit ein hoher Schuldendienst und die aus ihm resultierenden Belastungen vermieden werden können.









Hervorragende Produktionsleistungen im November

Insgesamt verlief der November 2022 für HIVE Blockchain Technologies deshalb recht erfolgreich. Die 264 produzierten Bitcoin entsprechen einem Tagesdurchschnitt von 8,8 BTC pro Tag. Gleichzeitig wurde zum Stichtag 30. November mit einer BTC-Hashrate von 2,31 Exahash gearbeitet.



Gesehen werden sollten diese sehr beeindruckenden Produktionszahlen auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktturbulenzen, mit denen sich die Brache aktuell konfrontiert sieht. Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX wirkt weiterhin nach. Auch die steigenden Zinssätze belasten. Beides führt dazu, dass zahlreiche Unternehmen der Branche mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben und die Ansteckungsgefahr allgemein als recht hoch erachtet wird.



HIVE Blockchain entzieht sich dem negativen Marktumfeld weitgehend

HIVE Blockchain Technologies kann sich diesem Marktumfeld zwar nicht vollständig entziehen, doch das Unternehmen zählt zweifellos zu den solidesten Vertretern seiner Zunft. Maßgeblich dafür verantwortlich ist die gesunde Bilanz des Unternehmens und seine sehr konservative Strategie. Sie hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass teure, kreditfinanzierte Abenteuer vermieden und stattdessen mit Nachdruck an der Effizienz des eigenen Mininggeschäfts gearbeitet wurde.



Im Gegensatz zu so manchem Konkurrenten agiert HIVE deshalb derzeit aus einer Position der relativen Stärke. Für alle Aktionäre ist es gut, zu wissen, dass sie in einem so stabilen und kosteneffizienten Unternehmen investiert sind. Dieses Wissen und die Ruhe und Gelassenheit, die ein Anleger aus dieser Gewissheit ziehen kann, sind gerade in turbulenten Zeiten wie den aktuellen Gold wert.







