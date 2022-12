Das Recycling von Kunststoffen ist rund um den Globus ein immer wichtigeres Thema. In Südamerika, genauer genommen in Argentinien, wollen die Recycling-Spezialisten Tomra Systems und Reciclar die Kreislaufwirtschaft von Materialien voranbringen und somit den Lebenszyklus von Kunststoffen verlängern. Das schont Ressourcen.Kunststoffrecycling sei zweifellos eine Herausforderung von globalem Ausmaß, und Südamerika bleibe keine Ausnahme, so Tomra Systems in einer Pressemitteilung. Mithilfe der neuesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...