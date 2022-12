Die Stadt im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße will mit dem Stromproduzenten zusammenarbeiten, um den Strukturwandel in der Lausitz voranzubringen. Vertreter von Stadt und Unternehmen unterzeichneten dafür eine Absichtserklärung. Die Gemeinde Spremberg/Grodk und der Stromproduzent Leag wollen gemeinsam die Lausitz in ein "grünes Powerhouse" umwandeln. Dafür unterzeichneten die Bürgermeisterin Christine Herntier, der Vorsitzende der Spremberger Stadtverordnetenversammlung Andreas Bränzel und der Leag-Vorstandsvorsitzende Thorsten Kramer am Mittwoch eine Absichtserklärung. Zentrales Projekt ...

