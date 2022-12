Von der All for One Group kommen heute endgültige Zahlen für das beendete Geschäftsjahr 2021/2022. Das IT-Unternehmen aus Filderstadt bei Stuttgart meldet einen Umsatzanstieg von 373 Millionen Euro auf 453 Millionen Euro. Die Ergebnisse sind dagegen gefallen. Vor Zinsen und Steuern weist die Gesellschaft einen Gewinnrückgang von 20,6 Millionen Euro ... Den vollständigen Artikel lesen ...

