Leipzig (ots) -Nach einem für den MDR und für die ersten "MDR fresh"-Absolventinnen und Absolventen gewinnbringenden Start, erfolgt nun die Ausschreibung für den zweiten Jahrgang. Die Bewerbungsfrist für dieses ganz besondere Nachwuchsförderungsprogramm läuft bis zum 2. Januar 2023, los geht's am 1. Mai 2023.Für mehr Diversität im Programm hat der MDR Anfang 2022 "MDR fresh" ins Leben gerufen: ein neunmonatiges, bezahltes Talente-Programm für kreative Menschen, die neue Blickwinkel in den MDR einbringen - zum Beispiel durch ihren besonderen Erfahrungsschatz oder ihren kulturellen Hintergrund. Vermeintliche Einstiegshürden in den Journalismus wie ein abgeschlossenes Studium gibt es hier nicht. Was zählt, ist eine ausgeprägte Begeisterung für den Journalismus."MDR fresh"-Absolvent des 1. Jahrgangs Cedric Djato: "Durch das 'MDR fresh'-Programm habe ich das journalistische Arbeiten vertieft kennengelernt. In den Redaktionen konnte ich das Wissen aus der Seminarphase anwenden und mich so persönlich wie auch beruflich weiterentwickeln."Frank-Thomas Suppee, Leiter des MDR-BildungsCentrums: "'MDR fresh' spricht Talente an, die uns nicht 'auf dem Schirm' haben. Sie sind überrascht, wie offen unsere Türen für sie sind und was wir ihnen journalistisch bieten. Vom ersten bis zum letzten Tag des Programms erfahren sie große Wertschätzung und eine professionelle Begleitung. Sie bereichern unsere Redaktionen und werden von Berufseinsteigern zu wertvollen Kolleginnen und Kollegen.""MDR fresh" setzt sich aus Workshops und verschiedenen Stationen beim MDR in Halle, Leipzig, Magdeburg, Dresden und Erfurt zusammen. Dabei gewinnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer journalistische Basiskenntnisse sowie praktische Erfahrungen in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Social Media, Radio und Fernsehen. Idealerweise verstärken die Absolventinnen und Absolventen im Anschluss an das Programm die MDR-Redaktionen.Weitere Infos zum Programm und das Bewerbungsformular gibt's unter mdr.de.Der MDR ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Jede Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder Beeinträchtigung ist willkommen.