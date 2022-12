ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft anlässlich der von US-Aufsichtsbehörden beabsichtigten Verhinderung der Activision-Blizzard-Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Analyst Philip Winslow geht laut einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass Microsoft und Activision Blizzard die Beschwerde der US-Handelsaufsicht und Verbraucherschutzbehörde FTC vor Gericht anfechten werden. Sie dürften zudem versuchen, einen Vergleich mit der FTC und möglicherweise auch mit den Behörden in Großbritannien und der Europäischen Union auszuhandeln, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen den 69-Milliarden-Dollar-Deal auszuräumen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 21:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

