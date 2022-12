ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US anlässlich einer Investorenkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter dürfte ihr operatives Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal um 15 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2023 ließ der Experte nahezu unverändert./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 23:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040

