Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei leicht rückläufigen Renditen ist die Bundkurve in den vergangenen Wochen zunehmend invers geworden, so die Analysten der DekaBank.Vordergründig sei sie damit der Entwicklung auf den US-Staatsanleihemärkten gefolgt. Der eigentliche Grund sei nach Erachten der Analysten der DekaBank jedoch, dass die straffere Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks mehr und mehr Wirkung entfalte. Marktteilnehmer hätten daraufhin ihre Erwartungen sowohl über den Hochpunkt als auch über den langfristigen Durchschnitt der zukünftigen Leitzinsen nach unten korrigiert. Auch wenn wir keine stärkeren Leitzinserhöhungen erwarten als derzeit eingepreist, rechnen wir dennoch mit etwas höheren Renditen von Bundesanleihen, so die Analysten der DekaBank. Die wichtigsten Triebfedern hierfür seien eine hartnäckige Inflation, nachlassende konjunkturelle Abwärtsrisiken sowie hohe Staatsanleiheemissionen bei gleichzeitigem Bilanzabbau der EZB. (Ausgabe Dezember 2022) (09.12.2022/alc/a/a) ...

