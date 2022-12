Mainz (ots) -ZDFneo ist erfolgreich beim jungen Publikum: 2022 stieg der Marktanteil des Digitalkanals bei den 20- bis 29-Jährigen und bei den 30- bis 39-Jährigen im linearen TV um jeweils 0,2 Prozentpunkte. In diesen Zielgruppen erreicht ZDFneo einen Marktanteil von 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent. Mehr als sechs Millionen Menschen schalten täglich ZDFneo ein. Mit 24 fiktionalen Neuerscheinungen in diesem Jahr hat ZDFneo seine Position als Anbieter junger, hochwertiger Fiction weiter gestärkt.Auch in der ZDFmediathek werden die ZDFneo-Angebote immer beliebter. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das durchschnittliche Sehvolumen um 19,5 Prozent. Dazu trägt die starke Nachfrage nach Show-Formaten wie "Studio Schmitt" und "MAITHINK X" bei, aber auch Programme aus den Bereichen Comedy/Sitcom ("Doppelhaushälfte") und Drama ("Sløborn") sind bei den Userinnen und Usern gefragt.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Der Online-Erfolg ist für ZDFneo essenziell, denn dort gewinnen wir das junge Publikum für unser Angebot. Und wir wollen noch mehr junge Menschen von unserem Programm überzeugen. Dieser Herausforderung stellen wir uns, indem wir die Lebenswelten dieser Zuschauergruppen authentisch in den Angeboten von ZDFneo abbilden."Im kommenden Jahr wird der Digitalkanal seine inhaltliche Ausrichtung auf das junge Publikum durch spannende Köpfe und neue Auffälligkeiten weiter ausbauen. Unter anderem werden 2023 im Bereich Comedy/Sitcom erstmals für drei Serien Folgestaffeln sowie zwei neue Comedyserien veröffentlicht. Damit etablieren sich die neoriginal-Serien weiter.Ansprechpartner: Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5390840