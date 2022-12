Der Volkswagen-Konzern nimmt derzeit viel Geld in die Hand. Für rund eine halbe Milliarde Euro wird das Stammwerk in Wolfsburg zu einem reinen E-Mobilitäts-Werk umgebaut. In der Nähe entsteht in Salzgitter eine Batterie-Fabrik. Und auch in Osteuropa soll eine Gigafactory entstehen. Eine Entscheidung darüber wurde jedoch verschoben. So reagiert die VW-Aktie. Volkswagen steckt zunächst fast eine halbe Milliarde Euro in die Umstellung des Stammwerks ...

