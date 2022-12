DJ Wirtschaftsministerium: Stromversorgungssicherheit ist gewährleistet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat angesichts von Meldungen über möglicherweise drohende Stromausfälle in Frankreich die Sicherheit der Versorgung in Deutschland betont. "Ich kann für die Lage in Deutschland sagen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gesichert ist", sagte Ministeriumssprecherin Beate Baron bei einer Pressekonferenz. Das deutsche Stromversorgungssystem zähle zu den sichersten weltweit, und das sei auch weiter so gewährleistet.

"Wir beobachten die Lage in Frankreich ganz genau", betonte die Sprecherin aber. Es gebe tagesaktuelle Informationen, sodass eine hohe Transparenz gegeben sei. Die jüngsten Prognosen der französischen Stromnetzbetreiber befänden sich in dem Bereich, mit dem man gerechnet habe. Baron verwies zudem auf ein engmaschiges Kontrollsystem in Deutschland. Auch seien in den vergangenen Monaten Maßnahmen erfolgt, um das Angebot an Energie zu erweitern und die Leistungsfähigkeit zu verbessern.

December 09, 2022 06:23 ET (11:23 GMT)

