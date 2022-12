Die National Tsing Hua University (NTHU) in Taiwan wurde im zweiten Jahr in Folge mit dem Taiwan University Sustainability Award ausgezeichnet! Die Verleihung wurde anlässlich der 15. Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) bekannt gegeben, die kürzlich vom Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) veranstaltet wurden. Unter den 47 teilnehmenden Universitäten erreichte die NTHU in der Gesamtbewertung den ersten Platz und erhielt in den Einzelwettbewerben den University Sustainability Report Gold Award.

NTHU president W. John Kao (right) accepting the Taiwan University Sustainability Award from You Si-kun, president of the Legislative Yuan. (Photo: National Tsing Hua University)

Die Jury unterstrich, dass die NTHU bei der Integration von Unterricht, Campus-Aktivitäten und sozialem Engagement innovative Wege einschlage und damit die Ausbildung der Studierenden bereichere und eine vielfältige, flexible und interdisziplinäre Lernumgebung im Einklang mit dem Prinzip "Lokal denken, global handeln" geschaffen habe. Der Nachhaltigkeitsausschuss der Universität hat überdies eine Strategie für nachhaltige Entwicklung formuliert und umgesetzt, die Ressourcen innerhalb und außerhalb der NTHU nahtlos einbindet, um das Motto der Schule, "Selbstdisziplin und soziales Engagement", in die Realität umzusetzen.

Chien Eugene, der Organisator der TCSA, sprach der NTHU ihr Lob aus, da sie durch die Berufung des ersten taiwanesischen Chief Sustainability Officer (CSO) und die Einrichtung des Programms Rising Sun zur Unterstützung benachteiligter Studenten wegweisend sei. Der Chief Sustainability Officer ist Senior Vice President Tai Nyan-hwa, der die 26 Nachhaltigkeitsbeauftragten beaufsichtigt, die von den einzelnen Verwaltungs- und Hochschulabteilungen ernannt wurden und alle dem vom Regionalen Innovationszentrum verwalteten Nachhaltigkeitsausschuss angehören. 2013 eingerichtet, gewährt das Stipendienprogramm Rising Sun wirtschaftlich benachteiligten Studierenden, die nach Aufnahme ihres Studiums an der NTHU ein hohes Potenzial zeigen, finanzielle Unterstützung.

Die Preisverleihung fand im Grand Hotel in Taipeh statt. W. John Kao, Präsident der NTHU, nahm die Auszeichnung entgegen, die von You Si-kun, dem Präsidenten des Legislativ-Yuan, persönlich überreicht wurde.

Kao sagte in seiner Dankesrede: "Nachhaltigkeit ist eine Geisteshaltung, die nicht endet. Daher müssen wir voranschreiten und die nächste Stufe der Nachhaltigkeit erreichen."

Die NTHU plane, mehr Gewicht auf die Förderung von Forschungsprojekten zu legen, die die 17 von den Vereinten Nationen (UN) verkündeten Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgreifen, ergänzte Präsident Kao. Mit Blick auf die Bildung ermutigt die Schule Lehrkräfte und Studierende, praktische Maßnahmen mit positiver Auswirkung auf die Nachhaltigkeit zu ergreifen; auf Verwaltungsebene werden bei der Zuteilung von Schulressourcen der Energieverbrauch und andere Umweltfaktoren berücksichtigt; im Hinblick auf die Interaktion mit der Gesellschaft allgemein plant die Schule die Einrichtung einer Plattform zur Erleichterung der Innovationszusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand.

Im Rahmen der derzeitigen Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit hat die NTHU in diesem Jahr 15 studentische Nachhaltigkeitsbotschafter ernannt. Huang Chuan, Masterstudent im zweiten Jahr am Institut für Dienstleistungswissenschaften, hat überdies einen GreenDot-Club gegründet, der Nachhaltigkeitssalons veranstaltet, die beabsichtigen, die Prinzipien der Nachhaltigkeit auf dem Campus in die Tat umzusetzen. Huang plant auch die Einrichtung einer Plattform zur Ermunterung der Studierenden, ihre Ideen einzubringen, Partner zu finden und Aktivitäten zu bewerben.

