Der DAX sackte am Vortag bis leicht unter 14.200 Punkte ab und stieg dann wieder bis auf 14.264 Punkte an. Dabei ging der DAX mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel. Der DAX befindet sich übergeordnet in einem kurzfristigen Abwärtstrend, könnte nun aber ein Verlaufshoch der Erholung bei 10er-EMA im Tageschart bei 14.360/14.380 Punkten stehen. Im großen Bild im Monatschart ist ...

