NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3iMyhoE), ein Anbieter von Edge-KI-Lösungen, der eingebettete Computerhardware und -software für KI und IoT anbietet, hat ein neues ASIC-basiertes Edge-KI-System auf den Markt gebracht, das durch den programmierbaren, eingebetteten System-on-Module (SoM) Blaize® Pathfinder P1600 betrieben wird. Das Aetina-KI-Inferenzsystem(AIE-CP1A-A1 (https://bit.ly/3uBpKYq)) ist ein kleiner eingebetteter Computer, der für verschiedene Computer-Vision-Anwendungen entwickelt wurde, einschließlich Objekterkennung, Erkennung von menschlichen Bewegungen und automatische Überwachung.Das AIE-CP1A-A1-Modell verfügt über den kleinen Formfaktor Blaize® Pathfinder P1600 Embedded SoM, ideal für raue und anspruchsvolle Umgebungen und eingebettete Systeme, die einen erweiterten Temperaturbereich benötigen. Es verfügt über Dual-ARM-Cortex-A53-Prozessoren, 16-GSP-Prozessorkerne, die eine 16-TOPS-AI-Leistung und die Vorteile einer geringen Speicherbandbreite und geringen Latenz bieten, wodurch es in der Lage ist, die Bereitstellung des neuronalen Netzwerks (NN) und den Deep-Learning-Prozess (DL) zu beschleunigen.Basierend auf der Architektur des Blaize (http://www.blaize.com/) Graph Streaming Processor (GSP®) ermöglicht der Pathfinder eine energieeffiziente Verarbeitungsleistung, die ideal für KI-Inferenz-Workloads im Edge ist, sich einfach in eine benutzerdefinierte Trägerplatine einstecken lässt und autonom läuft oder in ein größeres System integriert ist. Aufgrund seines kompakten, lüfterlosen Designs und mehrerer I/O-Anschlüsse kann der AIE-CP1A-A1 sowohl kommerzielle als auch industrielle KI-betriebene Systeme mit Vision-KI-bezogener Inferenz aufnehmen. Der Blaize Pathfinder unterstützt auch H.264/H.265-Video-Kodier- und -Dekodiergeräte, wodurch er mit verschiedenen Arten von Sensoren kompatibel ist, um schnelle Bilderkennungs- und Videoanalyseaufgaben auszuführen.Aetina bietet maßgeschneiderte Trägerplatinen und Computergehäuse für eine ausgefeilte Systemintegration und einen Chip-Down-Design-Service, um andere Arten von eingebetteten Computermodellen anzubieten, wie beispielsweise Einplatinencomputer mit dem Blaize Pathfinder zusätzlich zu regulären Box-Computern. Darüber hinaus ist Aetina Entwicklern dabei behilflich, ihre KI-Inferenz-Modelle in ein Format zu konvertieren, das auf Edge-Geräten mit ASIC-Chips normal laufen und funktionieren kann."Wir erweitern jetzt unsere Edge-Computing-Produktlinie, um mehr GPU- und ASIC-basierte Lösungen anzubieten, um Entwicklern beim Aufbau ihrer KI-Systeme in verschiedenen vertikalen Märkten und Branchen zu helfen", erklärte Jackal Chen, Leitender Produktmanager bei Aetina. "Das AIE-CP1A-A1-Modell, angetrieben von Blaize Pathfinder P1600 SoM, ist unser erstes ASIC-basiertes System. In Zukunft können wir durch die Integration verschiedener Arten von Chips und Modulen heterogene Computergeräte anbieten, die für verschiedene KI-Modelle geeignet sind.""KI-Verarbeitungs- und Inferenz-Workloads im Edge zu halten, anstatt Daten in die Cloud zu senden, ist entscheidend für kostengünstige und nahezu latenzfreie KI-Anwendungen", bemerkte Dinakar Munagala, Geschäftsführer und Mitbegründer von Blaize. "Das Pathfinder-SoM und unsere GSP-Architektur ermöglichen dieses wichtige Geschäftsziel für die Anforderungen von Computer-Vision-Anwendungen, einschließlich Objekterkennung, autonome optische Überwachung, Robotik und vieles mehr."Darüber hinaus entwickelt Aetina jetzt weitere ASIC-basierte KI-Beschleuniger mit M.2- und EDSFF-Spezifikation für Entwickler, wodurch die Inferenzprozesse ihrer KI-Modelle im Edge beschleunigt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964453/The_Aetina_AI_inference_system_AIE_CP1A_A1_is_a_small_sized_embedded_computer_designed.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-bringt-neues-von-blaize-angetriebenes-asic-basiertes-edge-ki-system-auf-den-markt-301699165.htmlPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5390962