Die Aktie der Munich Re gehört in einem für die Börse schwierigen Jahr zu den Outperformern im DAX. DER AKTIONÄR erklärt, warum die das Papier noch immer ein Kauf ist. Wenig Bewegung beim Kurs oder ein träges Geschäftsmodell: An der Börse gibt es viele Gründe, warum Anleger eine Aktie langweilig finden. Auch den Papieren der Munich Re haftet diese Beschreibung an. Doch nicht zuletzt die Kursentwicklung der vergangenen Wochen beweist das Gegenteil. Erstmals seit rund 20 Jahren notiert die Aktie wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...