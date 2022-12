HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3699/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/64 geht es um die 10. Ausgabe des Alvarez & Marsal Activist Alert (AAA), für den 144 Unternehmen aus Europa identifiziert wurden, die im Visier von aktivistischen Investoren stehen könnten. Zu Österreich gibt es etwas Spezielles zu sagen. Gestern gab es mit 113,5 Mio. Euro die geringsten Handelsvolumen 2022, das ist aber trotzdem gut. Im Cordoba 78 Cup sind gestern BMW, EVN und Uniqa ausgeschieden und nun noch 11 Unternehmen dabei: BASF, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.On, Henkel, ...

