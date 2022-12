DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.981,00 +0,4% -16,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.705,25 +0,5% -28,2% Euro-Stoxx-50 3.930,61 +0,2% -8,6% Stoxx-50 3.764,96 +0,2% -1,4% DAX 14.324,23 +0,4% -9,8% FTSE 7.468,20 -0,1% +1,2% CAC 6.653,60 +0,1% -7,0% Nikkei-225 27.901,01 +1,2% -3,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 141,18 -0,81

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,95 71,46 +0,7% +0,49 +3,9% Brent/ICE 76,17 76,15 +0,0% +0,02 +5,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 135,46 138,89 -2,5% -3,44 +112,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,32 1.789,05 +0,6% +11,27 -1,6% Silber (Spot) 23,10 23,07 +0,1% +0,03 -0,9% Platin (Spot) 1.006,58 1.009,25 -0,3% -2,68 +3,7% Kupfer-Future 3,88 3,88 -0,0% -0,00 -12,0%

Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich nach den Vortagesverlusten. Während der Preis für die Sorte Brent nahezu unverändert notiert, legt der WTI-Preis um 0,7 Prozetn zu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erholungsbewegung am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag erneut mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,3 Prozent zu. In der zurückliegenden Handelswoche hatten die US-Börsen deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Grund hierfür waren jüngst besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, die Sorgen schürten, dass die US-Notenbank an ihrem aggressiven Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Teuerung unvermindert festhalten und die Wirtschaft dadurch in eine Rezession abrutschen könnte. Für Impulse könnten daher die noch vor Handelsbeginn zur Veröffentlichung anstehenden Erzeugerpreise für November sorgen, die weitere Erkenntnisse über die Preisentwicklung in den USA geben dürften. Broadcom legen vorbörslich 4,9 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern hatte starke Viertquartalszahlen vorgelegt und einen besser als gedacht ausgefallenen Ausblick. Besser als erwartet fiel auch die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal aus, der Umsatz traf die Markterwartungen. Lululemon büßen 6,8 Prozent ein. Der Einzelhändler für Sportbekleidung meldete Drittquartalszahlen, die wie prognostiziert bzw. leicht besser ausgefallen waren. Mit dem Umsatzwachstum der Ladengeschäfte auf vergleichbarer Basis verfehlte Lululemon aber die Marktprognosen deutlich. Zudem stiegen die Lagerbestände um satte 85 Prozent auf Jahressicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem verhalten positiven Start zeigen sich die europäischen Börsen am Freitagmittag freundlich. Er wird etwas gebremst von den Öl- und Gaswerten, deren Subindex mit 0,8 Prozent als einziger im Minus liegt. Grund sind die jüngst immer weiter gefallenen Ölpreise aus Sorge vor einer schwächeren Nachfrage. Die Marktteilnehmer richten sich bereits auf den prall gefüllten Kalender an Notenbankterminen in der kommenden Woche aus. Vor allem die geldpolitischen Entscheidungen von US-Notenbank sowie der EZB stehen im Fokus. Carl Zeiss verlieren nach der Vorlage von Geschäftszahlen und Ausblick 3 Prozent. Beim operativen Gewinn, Umsatz und Dividendenvorschlag wurden die Erwartungen zwar übertroffen; jedoch war die Marge rückläufig. Sartorius (+1,3%) hat eine Technologie- sowie Marketingkooperation mit der schwedische Bico Group vereinbart. Zudem beteiligt sich Sartorius mit knapp 10 Prozent. Das sorgt für ein Kursfeuerwerk bei Bico, die um 50 Prozent nach oben schnellen. Credit Suisse (+2,2%) hat ihre milliardenschwere Kapitalerhöhung wie geplant abgeschlossen, mit der der Bank brutto insgesamt rund 4 Milliarden Franken zufließen. Positiv wird vermerkt, dass sich nahezu alle Aktionäre hinter die Bank gestellt haben. Totalenergies (-1,3%) muss eine Wertberichtigung auf seine russische Beteiligung Novatek vornehmen, die bis zu 3,7 Milliarden Dollar beträgt. Für Thales geht es um 1,6 Prozent nach unten, weil sich der geplante Verkauf der Transportsystemsparte an Hitachi aufgrund kartellrechtlicher Bedenken verzögert. In London brechen Pendragon um über 28 Prozent ein. Der Autohändler hat mitgeteilt, dass Hedin Mobility nun doch kein Übernahmeangebot unterbreiten werde. Volatil zeigt sich die Adler-Aktie. Nach einem anfänglichen deutlichen Plus liegt der Kurs über 2 Prozent im Minus. Das angeschlagene Immobilienunternehmen hat mitgeteilt, dass mehr als 60 Prozent seiner Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen zustimmen könnten.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0557 +0,0% 1,0574 1,0542 -7,2% EUR/JPY 143,43 -0,6% 144,08 144,02 +9,6% EUR/CHF 0,9848 -0,3% 0,9872 1,0683 -5,1% EUR/GBP 0,8605 -0,3% 0,8626 0,8633 +2,4% USD/JPY 135,85 -0,6% 136,25 136,61 +18,0% GBP/USD 1,2269 +0,3% 1,2258 1,2212 -9,3% USD/CNH (Offshore) 6,9571 -0,1% 6,9472 6,9665 +9,5% Bitcoin BTC/USD 17.242,41 +0,2% 17.224,45 16.925,16 -62,7%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,1 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den an den Vortagen überwiegenden moderaten Einbußen ist es am Freitag in Ostasien an den Börsen nach oben gegangen. Rückenwind kam aus den USA: Die US-Börsen hatten am Vorabend das erste Tagesplus im November eingefahren. In China, wo die Zentralbank anders als die US-Notenbank einen konjunkturstützenden Kurs fährt, sind die Verbraucherpreise im November auf Jahressicht einen Tick stärker gestiegen als erwartet, binnen Monatsfrist aber gesunken. Bei den Erzeugerpreisen fiel die Jahresrate deutlich negativ aus. Die Daten zeigen nach Ansicht von Volkswirten die trübe Verfassung der chinesischen Konjunktur. Treiber in Hongkong waren die eingeleiteten Lockerungen der noch immer strengen Corona-Maßnahmen Pekings und die Hoffnung auf weitere Erleichterungen. Zu den Favoriten zählten Immobilientitel - getrieben von der Hoffnung auf weitere Hilfen für den angeschlagenen Sektor. Zudem offenbarte Sunac China Holdings eine erfolgreiche Restrukturierung seiner Verbindlichkeiten. Das schürte Hoffnungen, anderen hoch verschuldeten Branchenunternehmen könnte das auch gelingen. Seazen Holdings zogen um 6,7 und Gemdale Crop um 4,5 Prozent an. An der Börse in Tokio stützen die weiter gesunkenen Erdölpreise, wie es hieß. Halbleiter- und andere Elektroniktitel stiegen im Sog der festen US-Branchenwerte. Der Kospi in Südkorea beendete eine fünftägige Durststrecke. Die Nachricht, dass Lkw-Fahrer ihren Streik beenden wollen, habe die Stimmung aufgehellt und schwache Daten zur Leistungsbilanz des Landes in den Hintergrund gedrängt. Samsung Electronics stiegen 2 Prozent. Korea Electric Power sprangen um 8,5 Prozent nach oben - getrieben von Spekulationen über höhere Stromtarife. In Sydney stützten Rohstoffwerten. Deren Index gewann 1,9 Prozent. BHP, Fortescue und Rio Tinto legten bis zu 2,9 Prozent zu. Hier trieben Hoffnungen auf weitere Lockerungen in China, einem wichtigen Abnehmerland australischer Rohstoffe.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Freitag kaum verändert. Das Geschäft dünnt sich angesichts des nahenden Jahreswechsels zusehends aus. Impulse am Berichtstag könnte die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Nachmittag setzen, vor allem mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Analysten erwarten, dass die Preise im November um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE

hat den Vertrag von Finanzvorstand Michael Müller vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Müllers Bestellung zum CFO laufe nun bis 1. November 2028, zuvor lief er bis 1. November 2023, teilte der Essener Energieversorger mit. Müller, 51, verantwortet seit Mai 2021 das Finanzressort.

ADLER

hat sich die Unterstützung weiterer Anleihegläubiger für geplante Änderungen bei den Bedingungen ihrer Anleihen gesichert. Wie der krisengeschüttelte Wohnimmobilienkonzern mit Sitz in Luxemburg mitteilte, sind inzwischen mehr als 60 Prozent der Anleihegläubiger der Lock-Up-Vereinbarung beigetreten, die mit dem sogenannten Steering Committee der Anleihegläubiger am 25. November vereinbart worden war.

ATLATNIA

ist nicht mehr an der Börse handelbar, nachdem der eingeleitete Squeeze-out der verbliebenen Aktionäre abgeschlossen ist. Schema Alfa, ein Investmentvehikel, das der US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone und der Benetton-Familie gehört, hält laut eigener Mitteilung jetzt alle Atlantia-Aktien und hat die Notierung an der Mailänder Börse eingestellt.

ASSOCIATED BRITISH FOODS

hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, warnt aber vor weiteren erheblichen Steigerungen der Inputkosten. Der britische Mischkonzern teilte mit, dass sich seine Bekleidungskette Primark ermutigend entwickelt habe und sei auf dem besten Weg, in diesem Jahr 27 neue Geschäfte zu eröffnen.

SANTANDER

Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) hat gegen den britischen Zweig der spanischen Banco Santander SA eine Geldstrafe in Höhe von 107,7 Millionen britische Pfund wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung festgesetzt. Santander UK habe es versäumt, seine Systeme zwischen Dezember 2012 und Oktober 2017 ordnungsgemäß zu überwachen und zu verwalten.

TOTALENERGIES

wird im vierten Quartal eine Wertberichtigung von rund 3,7 Milliarden Dollar vornehmen. Der Konzern wird laut Mitteilung die Beteiligung am russischen Erdgasproduzenten Novatek nicht mehr nach der Equity-Methode bilanzieren. Der französische Konzern teilte am Freitag mit, dass er außerdem beschlossen hat, seine Vertreter mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat von Novatek abzuziehen, da sie nicht mehr in der Lage seien, ihre Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen.

BLUE APRON

will etwa 10 Prozent der Mitarbeiter entlassen und plant angesichts von Kundenschwund und Konkurrenzdruck weitere Sparmaßnahmen. Wie der US-Wettbewerber des Kochboxenversenders Hellofresh mitteilte, wird der Stellenabbau voraussichtlich etwa 1,2 Millionen Dollar an Abfindungen und anderen Ausgaben kosten. Die Maßnahmen sind Teil der Ausgabenkürzungen in Höhe von 50 Millionen Dollar, die Blue Apron bis 2023 vornehmen könne.

LULULEMON

hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert, blieb aber teilweise unterhalb der Erwartungen. Die Margen verschlechterten sich, und die Lagerbestände legten deutlich zu, was darauf hindeutet, dass die Verbrauchernachfrage sich schwächer entwickelte als erwartet. Für das vierte Geschäftsquartal prognostiziert der kanadische Sportkleidungshersteller nun Umsatz und Gewinn je Aktie am unteren Rand der Markterwartungen. Die Aktie gab nachbörslich in den USA um 7,5 Prozent nach.

